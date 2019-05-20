澤連斯基宣誓就任烏克蘭總統　隨即解散國會

烏克蘭諧星澤連斯基（Voldymyr Zelenskiy）周一（20日）正式宣誓就職總統，並隨即宣布解散國會，希望利用高企民望為黨友爭取國會議席。 他在就職演說中希望烏克蘭民眾的生活可以與瑞士人一樣過得快樂，並有意解決當地東部長年的武裝衝突。

在電視劇飾演總統的澤連斯基「戲假成真」，在4月的總統大選以大熱姿態勝出，但他所屬的人民公僕黨在國會並沒有議席，因此他在宣誓後，宣布解放國會和舉行大選，比原本預計的10月為早。

澤連斯基指，上台後的首要工作是結束烏克蘭東部的武裝糾紛，政府軍與俄羅斯支持的分離主義武裝組織交戰5年，導致最少1.3萬人喪生。他又提出與俄羅斯展開對話的條件是對方首先需要將克里米亞（Crimea）等烏克蘭領土，以及戰俘歸還基輔政府。

他發表就職演說中提到對國家的願景，指烏克蘭需要向其他國家借鏡，要像瑞士人一樣求同存異地快樂生活、像以色列人般勇敢捍衛國家、在科技方面參考日本等。

另外他亦要求國會在兩個月內通過兩條法案，包括取消議員不被起訴的權利，和禁止官員非法自肥，希望打擊當地多年來貪污的局面。

澤連斯基電視劇飾演總統「戲假成真」，周一（20日）於國會宣誓就任，但他在未來五年將面對多項內憂外患的挑戰。（路透社）

而在克里米亞問題與烏克蘭交惡的俄羅斯，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）被問到總統普京（Vladimir Putin）會否祝賀澤連斯基當選，表示目前未有計劃，又指只要烏克蘭解決東部問題取得進展，及與莫斯科修補關係，普京屆時才會祝賀對方。

（路透社／英國廣播公司）