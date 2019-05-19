奧地利爆「通俄門」　意大利副總理籲歐洲右派團結

奧地利副總理施特拉赫（Heinz-Christian Strache）被揭「通俄」，導致歐洲右派政治聯盟聲勢在歐洲議會選舉舉行前有所動搖。 意大利副總理兼內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）周日（19日）與歐洲各路民粹和右派政黨領袖在米蘭舉行團結大會。

歐洲議會大選周四（23日）至周日（26日）舉行，12個極右政黨領袖正是為此聚首意大利。當中包括意大利、法國、德國、斯洛伐克、保加利亞等地代表。

薩爾維尼在演說中呼籲同路人要在歐盟指使的非法佔領（指令是容許移民入境）中，將歐洲解放出來，又指德國總理默克爾、法國總統馬克龍及歐盟委員會主席容克在金錢與不受控的移民潮中建立歐洲。

意大利立場極右的聯盟黨（League）主席薩爾維尼，以及法國極右民粹派國民集會（National Rally，前稱國民陣線）領袖瑪琳勒龐（Marine Le Pen），都期待雙方共同參與的民族和自由歐洲（Europe of Nations and Freedom）黨團躍升為歐洲議會第三大政治勢力。

施特拉赫出事，連累他所屬的奧地利自由黨（FPOe）。該黨歐洲議會候選人周日被排除於米蘭集會之外。

德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）和《南德意志報》（Sueddeutsche Zeitung）上周五（17日）公開偷拍片段，內容是施特拉赫向一名聲稱是俄羅斯企業大亨姪女的投資者承諾，給予奧地利政府合約，換取對方支持自由黨。

奧地利執政聯盟鬧出醜聞後，人民黨的總理庫爾茨（Sebastian Kurz）上周六（18日）向總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）要求提前大選，獲後者批准。

（中央社／半島電視台）