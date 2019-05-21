奧地利內閣「大地震」　總理或面臨「不信任動議」

奧地利副總理施特拉赫（Heinz-Christian Strache）被爆出涉嫌「通俄」醜聞後，觸發政府人事蠡動。極右自由黨（Freedom Party，FPO）閣員集體辭職，反對總理庫爾茨（Sebastian Kurz）有意撤換屬於自由黨的內政部長基克爾（Herbert Kickl），庫爾茨本人也可能面臨不信任動議。

德國傳媒上周五（17日）公開偷拍片段，顯示副總理施特拉赫在西班牙伊維薩島（Ibiza）向一名聲稱是俄羅斯企業大亨姪女的投資者承諾，給予奧地利政府合約，換取對方支持他所屬的極右自由黨。施特拉赫翌日（18日）宣布辭職。

屬於奧地利人民黨（Austrian People's Party）的總理庫爾茨認為，時任自由黨秘書長的基克爾要付上負責，並尋求將他撤職。事件觸發自由黨閣員不滿，該黨所有部長周一（20日）宣布全部辭職。庫爾茨其後解散執政聯盟，宣布提前大選，獲總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）批准。

路透社報道指，奧地利一個小型反對黨表示將對庫爾茨發動不信任動議。報道引述奧地利媒體Oe24指出，基克爾稱自由黨不會提出不信任動議，但如果有其他黨派提出，他們會投下支持票，並退出執政聯盟。

（路透社）