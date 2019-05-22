【一分鐘看世界】權力遊戲沒得看、Google對華為鬆口、美伊口水戰

早晨，今天是5月22日，星期三。 多雲間中有驟雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

權力遊戲沒得看

中美貿易戰升級，華為公司遭美國出口禁令，Google停止與其部分的合作。美國商務部上周四（16日）將華為列入黑名單後，周一（20日）發出臨時許可證延遲禁令90天；國土安全部同日警告美國公司，中國製造的無人機有潛在風險，相信是針對深圳的大疆創新（DJI）。美國對華為、中美談判極限施壓，再度將兩者綁定，其實只是飲鴆止渴的招數；不少人在擔心貿易戰同時，美國大熱劇集《權力遊戲》被指受波及，最扣人心弦的大結局未能在中國如期上演……（按此閱讀更多）

美國大熱劇集《權力遊戲》被指受中美貿易戰波及，大結局未能在中國如期上演。（HBO劇照）

Google對華為鬆口

美國商務部上周四（16日）禁止華為在未獲許可證下與美國企業做生意，路透社周日（19日）透露，Google公司已經暫停與華為部分業務往來。商務部周一（20日）再發出臨時許可證延遲禁令90天，Google原定暫停與華為部分業務往來的計劃亦相應押後。在這段期間，華為等公司可購買美國產品，維持服務。《華爾街日報》（WSJ）報道認為，禁令延期使美國農村地區的無線網絡供應商，以及向華為提供零部件和服務的公司成為受益者……（按此閱讀更多）

任正非指華為不會因為美國中斷供應就導致負增長。（視覺中國）

美伊口水戰

中東局勢持續緊張，美國總統特朗普周一（20日）再威脅指，如果伊朗試圖損害美國在中東的利益，會受到美國以「巨大武力」回應，又指德黑蘭一直對華盛頓充滿敵意；伊朗傳媒同日報道，伊朗將會把低濃縮鈾產量提高4倍，外長扎里夫（Javad Zarif）則在社交網站上貼文，反駁特朗普的威脅，強調伊朗民族過去幾千年，面對侵略者都不會屈服……（按此閱讀更多）

5G電波損健康？

5G是最新一代的通訊技術，速度可以比現時使用的4G快幾十倍，而且覆蓋更廣，接收也更穩定。瑞典電訊巨頭愛立信（Ericsson）估計，到了2024年，5G網絡將會覆蓋全球40%人口。隨着全球5G通訊技術開始普及，各國競相建設網絡，同時愈來愈多人擔心5G電波對人體的影響……（按此閱讀更多）

英國脫歐

英國內閤已同意首相文翠珊（Theresa May）對《脫歐協議法案》（Withdrawal Agreement Bill）的計劃，包括對於用以吸引工黨議員支持的妥協內容。文翠珊周二（22日）表示，計劃6月初提交給國會表決的脫歐協議草案，將包括表決是否就脫歐再舉行公投的條款，以試圖打破脫歐僵局……（按此閱讀更多）

必看話題文章

【勝利醜聞】韓娛樂圈兩大案爛尾 青瓦台與財閥大戰仍未終結

搭飛機去旅行碳排勁 電動飛機+轉用生物燃料可行嗎？

美國波多黎各「馬騮島」 或解人類心理創傷之謎

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。