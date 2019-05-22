美媒：微軟網店停售華為手提電腦　拒回應會否中止Windows授權

美國科技新聞網站The Verge周二（21日）報道指，微軟（Microsoft）上周末起把華為MateBook X Pro手提電腦從網上商店撤下，甚至連華為其他的硬件設備也搜尋不到。 報道又指，曾多次向微軟查詢，包括會否中止華為的Windows作業系統授權，但微軟均拒絕回覆。

報道指出，微軟網上商店Microsoft Store目前已停止出售華為MateBook X Pro手提電腦，而在商店內搜尋其他華為的硬件也沒有結果。惟報道指微軟零售店仍有出售現貨的MateBook X Pro。微軟未有對事件作出回應。

報道指，在特朗普政府啟動對華為的制裁措施後，Google中止給予華為對Android作業系統的授權，但微軟在是否中止給予華為對Windows作業系統的授權一事上，始終保持沈默。

報道指，微軟一旦發出「Windows禁令」，很可能影響華為的伺服器計劃；例如微軟和華為兩間公司都使用經微軟認證的華為伺服器，去運作一個名為Microsoft Azure的公用雲端服務平台。

彭博社引述知情人士報道指，晶片製造商英特爾（Intel）和高通（Qualcomm）等將跟從美國政府禁令，不向華為供貨。目前華為已成功開發其智能手機處理器和數據機，英特爾則向華為提供手提電腦相關的伺服器晶片和處理器。

華為消費者業務行政總裁余承東於周二（21日）在網絡群組上透露，華為自行研發的作業系統（OS）最快將於2019年秋天或最遲2020年春天面世，並指出華為的OS將打通手機、電腦、平板電腦、電視、汽車和智能穿戴等設備統一成一個操作系統，而如果將Android重新編譯，在華為OS上的運行性也能提升超過60%。

（The Verge）