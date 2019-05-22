美國對土耳其最後通牒：兩周內取消購買俄製S-400導彈

美國財經新聞台CNBC周二（21日）引述知情人士報道，土耳其必須在兩周多的時間內決定與美國達成售武協議，還是繼續從俄羅斯購買S-400防空導彈系統，從而受到美國嚴厲的懲罰。

報道指，土耳其需要在6月第一周結束前取消向俄羅斯購買S-400防空導彈系統，改為採購美國雷神（Raytheon）愛國者導彈防禦系統，否則土耳其將會從洛歇馬丁（Lockheed Martin）的F-35戰機計劃中排除、退還100架已採購但未交付的F-35戰機費用，並且受到美國制裁和潛在的北約（NATO）反制。

土耳其是北約成員國之一。報道引述一名美國務院官員指出，交付予北約成員國的設備理應能與北約的系統相容，但俄羅斯的S-400並不符合這些標準；該官員強調，一旦土耳其完成S-400交付，將面臨非常實質和負面的後果。多名消息人士指出，這將會是美國最後一個建議，並且不會再有任何延期。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）上周五（17日）在伊斯坦布爾與俄羅斯聯邦委員會（Federation Council）主席馬特維延科（Valentina Matviyenko）會晤，後者表示土耳其領導人保證，儘管該國面臨前所未有的壓力，但安卡拉將履行向俄羅斯購買S-400的合同。據報俄羅斯向土耳其提供的S-400系統成本為25億美元（約195億港元）。

（CNBC）