印度大選點票執政黨宣稱勝選　莫迪勢將連任

即時國際
撰文：
最後更新日期：

印度大選周四（23日）起點票，當地媒體報道，總理莫迪（Narendra Modi）領導的執政聯盟全國民主聯盟（ National Democratic Alliance）很大機會取得過半數國會議席，料總理莫迪順利連任。

莫迪所屬的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）已宣稱勝選，反對派一名地區領袖辛格（Amarinder Singh）則承認在野黨派落敗。

按選舉委員會已點算約3成選票的結果顯示，莫迪所屬的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）及其盟友在國會542個議席中，在321席取得領先優勢，至於反對派團結進步聯盟（United Progressive Alliance）則僅在84席取得領先優勢，意味執政聯盟很大可能取得過半數議席。

路透社引述周日（19日）6個票站調查也顯示，莫迪的人民黨預料會取得國會過半數的272席，莫理可望順利連任。選舉結果預料在周四（23日）傍晚公布。

印度人民黨資深成員、印度外長斯瓦拉傑（Sushma Swaraj）在Twitter發文，恭賀莫迪帶領人民黨贏得巨大的勝利，並對人民表達感謝。

莫迪贏得印度大選無懸念　新德里再次迎接全面挑戰
印度大選投票結束　民調預料莫迪執政聯盟將取勝
印度大選投票結束　決定人民院最後59席

（路透社）

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。