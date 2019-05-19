印度大選投票結束　決定人民院最後59席

印度維時6周、全程7個階段的大選，來到周日（19日）結束，7個邦近1億選民將決定國會人民院（Lok Sabha，等同下議院）545席中的最後59席。 大選點票工作在周四（23日）開始，當天也會公布初步點票結果。

印度的國會下議院大選規模為全球最大，為期39天，分7階段舉行，合資格選民約9億人。周日的選舉決定人民院59席誰屬，包括莫迪的選區，位於北方聯邦（Uttar Pradesh）的瓦拉納西（Varanasi）。莫迪預期會保住自己的一席。

是次選舉亦被視為總理莫迪（Narendra Modi）2014年強勢上台後的全民公投，他領導的印度人民黨（Bharatiya Janata Party，BJP）表現如何，將為這個問題帶來答案。

想取得執政主導權的政黨，需在人民院獲得272席。人民黨很想在今次選舉複製2014年的佳績，當年它取得282席，是30年來最好的成績。

莫迪的強人形象是人民黨吸票的招牌，該黨也在印度和巴基斯坦在二、三月發生的武裝衝突和互相空襲上大作文章，又趁選前測試反衛星導彈「造勢」。印度國民大會黨魁拉胡爾甘地（Rahul Gandhi）則挾着他來自政治世家的資本打選戰。他指控莫迪搞政治分化以及忽略經濟。

選前民意調查結果顯示，莫迪人氣雖然旺盛，但選民對政府施政不滿可能影響人民黨，導致它難以保持多數派地位。民調結果指出，沒有一個政黨能成為多數派。英國廣播公司（BBC）分析，「造王者」有可能是地區小黨。

莫迪政府招致民怨，最大原因是經濟問題，包括農業危機、失業人數增加，以及該國可能步向衰退。此外，2016年安排混亂的廢鈔政策衝擊經濟，還有穆斯林和種姓制度中「賤民」階層面對的敵意增多，過去5年他們受襲個案增加，也是導致選民反感的原因。

（綜合報道）