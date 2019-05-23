【英國脫歐】容克：英國或在10月再次延長脫歐限期

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）周三（22日）表示，英國在10月31日脫歐限期屆滿前，可能會再次要求延長限期。他批評英國國會議員只顧將首相文翠珊（Theresa May）趕下台，反而在如何達成脫歐協議問題上坐視不理。

容克接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時提到，自己並不喜歡英國國會的辯論情況，他批評議員認為如何趕走文翠珊比通過脫歐協議更為重要，容克又向她大派高帽，指她「好打得」，認為她是一個如何做實事的女性。

容克在訪問中表示，對於英國脫歐的困局感到厭倦，但認為歐盟已經準備面對英國再次延長脫歐期限的要求。英國需要在10月31日前通過脫歐協議、無協議離開歐盟或延長《里斯本條約》第50條的談判程序中三擇其一。

文翠珊：文翠珊選前答應帶領英國人順利脫歐，但種種原因令她未能團結國家，在任內無法兌現脫歐的承諾。文翠珊提出最後的《脫歐協議法案》，成為壓倒她的最後一根稻草。（路透社）

他希望英國各方可以達成協議，並在10月底正式脫歐，又認為通過協議是英國人愛國的責任。容克提到，英國現在面對的問題不是下任首相的人選，而是處理脫歐協議。

文翠珊準備向國會第四度提交脫歐協議草案，內容加入讓議員表決是否再舉行脫歐公投的條款，結果導致執政保守黨內部進一步分裂，下議院保守黨領袖利雅華（Andrea Leadsom）周三以辭職表達不滿。容克被問到是否像歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）一樣支持英國再次舉行公投時，他稱想支持有關建議，但認為投票結果或沒有太大分別，而且大家都只是「英國運動場」上的觀察者，如何行動始終都是由英國人決定。

（衛報）