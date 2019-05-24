特朗普160億美元農業援助受質疑　中國不會為補貼埋單

特朗普政府周四（23日）公布新一輪農業援助計劃，以抵消與中國開打貿易戰10個月以來造成的損失。不過，這項計劃受到多方質疑。

英國路透社周四報道，特朗普政府公布一項160億美元的農業援助計劃，以抵消與中國開打貿易戰10個月以來造成的損失，農民獲援助的金額將以耕作的地點來決定，而非由所種植的農作物而定。

美國農業部官員表示，將向農民直接補貼145億美元，分三批發放，首筆撥款在7月底提供。農業部長珀杜（Sonny Perdue）表示，計劃確保農民不會受到中國或其他國家貿易行為衝擊。

美國有線電視新聞網絡（CNN）同日報道，特朗普開始宣稱，美國農戶在貿易戰中所受損失將由中國埋單。特朗普在2018年為農民提供120億美元的援助，中美貿易陷入停滯之時，再「加碼」援助。

報道指出，美國農民之所以需要援助，首要原因是因為特朗普對中國商品加徵關稅，導致中國採取反制措施影響美國農民。但特朗普仍在吹噓，指中國將為美國農民的損失埋單。

報道認為，中國根本不會為美國農民的損失埋單。因為中國商品在進入美國之前不會受到關稅的影響，在美國，支付關稅的其實是進口商。有證據表明，銷售中國商品的美國企業迄今已為此付出沉重代價。此外，受貿易戰影響，價格正開始攀升，意味美國買家正在為此付出代價。

報道還稱，政府的援助對農民而言遠遠不夠。首輪援助僅限於年收入不超過90萬美元的農場，每個農民的最多可獲發12.5萬美元。有關金額是根據美國農業部的未售出農作物和牲畜價格而定。新一輪援助將重點放在大豆和生豬生產商身上。美國全國玉米種植者聯合會（National Corn Growers Association）表示，對其成員來說，第一輪救助相當於每蒲式耳1美分，而2018年玉米平均每蒲式耳損失高達44美分，形容「1美分在過去都不夠，現在更不夠」，呼籲成員向特朗普反映。

（路透社／美國有線新聞網絡）