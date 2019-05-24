【歐洲議會選舉】處理登記時間倉促　部分居英歐盟公民未能投票

英國未能順利脫歐的情況下，無可奈何地參與今屆歐洲議會選舉。居住英國的歐盟公民登記後本可在英國投票，但由於政府準備選舉時間倉促，未能及時處理申請，導致部分人周四（23日）未能投票。

歐洲議會選舉：尚未脫歐的英國亦有份參與投票，並在歐洲議會擁有73個席位。圖為英國首相文翠珊（Theresa May）與丈夫美爾（Philip May）投票後一起離開。（路透社）

英國政府5月7日宣布參與歐洲議會選舉。居英歐盟公民如要投票，就必須向當地政府提交表格，表明不會在其他歐盟成員國投票。愛爾蘭、馬耳他和塞浦路斯公民則毋須提交聲明。

不過有很多人就批評，未有收到當地政府寄出的表格，或者只是在截止登記前幾日才收到，政府之後卻未能及時處理登記。亦有人表示，無留意要另外提交表格方可投票。英國周四展開投票後數小時，標籤#deniedmyvote湧現社交媒體Twitter，投訴票站將他們拒之門外。

德國公民瓦萊羅（Moritz Valero）在英國居住近5年，他和另一名德國公民澤爾納（Kat Sellner）於4月底才收到登記表格，之後在5月2日親手提交表格予當地政府。但在投票當日，票站職員卻指沒有收到他們的登記表格，不能投票。雖然市政府之後已解決問題，允許他們投票，但瓦萊羅亦表示對此感到震驚，形容基本權利受損，認為是不能接受。

I have just been unlawfully denied my right to vote by @TowerHamletsNow Electoral Services Office.

You cannot discriminate against me or other Europeans.

I won't be silenced!

WE won't be silenced!#DeniedMyVote #EuropeanElection2019 #the3millionVote @the3million @EUCouncil — Moritz Valero (@Moritz_Valero) May 23, 2019

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（英國廣播公司／衛報）