文翠珊含淚辭職 　熱門接任人約翰遜先減肥等上位？

飽受下台壓力的英國首相文翠珊（Theresa May），終於在周五宣布將於6月7日下台。 此前，文翠珊已經多次面臨相位危機，但她周二（21日）提出的新《脫歐協議法案》（Withdrawal Agreement Bill）招致朝野極度不滿，反而成為壓倒其首相生涯的「最後一根稻草」。而文翠珊之後，又會是誰接手「脫歐」這一燙手山芋？

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當首相提出辭職後，執政黨內部選舉的新黨魁將自動出任新首相。根據保守黨的規定，角逐黨魁的候選人需要得到至少2名黨內議員的提名，而當候選人數超過2人的時候，則由「1992委員會」主持多輪投票，每一輪淘汰得票最低的一位，直至剩下2名候選人，最後由全黨投票表決，選出新任黨魁。

目前，保守黨內部的6位領導人物受到關注。

大熱門：英國前外相約翰遜（Boris Johnson）

54歲的約翰遜無疑是熱門人選，路透社報道，博彩市場估計他當選的機會率達到40%。

英國《每日郵報》報道，約翰遜自年初開始已大幅減肥，又改善自己的外型，包括他本來一頭蓬鬆的頭髮。看來是想為當選首相鋪路。

當文翠珊於上周四（16日）稱將於6月初公布辭職時間後，約翰遜隨於同日表示將角逐保守黨黨魁一職。2016年，約翰遜在脫歐公投中投下「支持」脫歐一票，並成為脫歐派的領袖之一。根據Politico-Hanbury於5月17日發布的民調顯示，約翰遜是當前保守黨內的「最佳人選」。

英國前外相約翰遜（Boris Johnson）公開表態將競選保守黨黨魁一職。（Getty Images）

當受訪者被問及「哪一位候選人能夠吸引你繼續支持保守黨」時，唯有約翰遜獲得正面的評價。不過，亦有輿論認為，約翰遜或許難以平衡英國「留歐」人士的聲音，特別是2016年脫歐公投中，48%的民眾選擇「留歐」，其中大部分人對於約翰遜並無好感，這一情緒或會影響保守黨在下一屆英國大選的支持度。

次熱門：前脫歐事務大臣藍韜文（Dominic Raab）

當地博彩市場推測他有14%機會當選。

藍韜文於2018年7月擔任英國脫歐事務大臣，不過任職僅5個月後，藍韜文因不滿文翠珊的脫歐方案，認為文翠珊態度不夠強硬，或導致英國遭受「勒索與欺凌」，於2018年11月宣布辭職。

雖然藍韜文未明確表態是否參加黨內競選，不過當被問及是否願意擔任總統，他回答道「永不說不」（never say never）。

前脫歐事務大臣藍韜文（Dominic Raab）十分不滿文翠珊的脫歐手法。（Getty Images）

其他人選：英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）

侯俊偉是保守黨內部經驗豐富的政治家，於2010年至2012年擔任英國文化大臣，隨後於2012年至2018年擔任英國衛生大臣。2018年7月，約翰遜辭去外相一職後由侯偉俊接任。不過，侯俊偉擔任衛生大臣期間曾引發多次爭議，令許多依賴國民衛生服務的民眾有所不滿。他於2016年脫歐公投中投下「留歐」一票，當被問及是否角逐黨魁，侯俊偉則回應「等着瞧」（Wait and see）。

被問及是否參與保守黨競選，英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）回應稱「等着瞧」（Wait and see）。（路透社）

其他人選：英國環境大臣高文浩（Michael Gove）

高文浩是2016年脫歐公投中舉足輕重的人物，與約翰遜作為脫歐派的共同召集人，在公投中獲得了勝利。2016年，高文浩角逐保守黨黨魁失敗，文翠珊上台後革除高文浩司法大臣一職。不過，2017年，文翠珊邀請高文浩入閣，擔任環境大臣，而高文浩回歸內閣後支持文翠珊的脫歐策略，導致部分脫歐派人士的不滿。

英國環境大臣高文浩（Michael Gove）是2016年脫歐公投中舉足輕重的人物。（路透社）

其他人選：就業及退休保障大臣盧綺婷（Amber Rudd）

盧綺婷是英國歷史上第三位女性內政大臣，屬於「留歐派」政客，並且反對「無協議脫歐」，有較大機會獲得保守黨內部親歐派議員的支持。

盧綺婷（Amber Rudd）是英國歷史上第三位女性內政大臣。（Getty Images）

其他人選：英國內政大臣賈偉德（Sajid Javid）

Politico分析民調數據認為，賈偉德可能會是此次競選中被「低估」的一位政客。賈偉德是英國首位亞裔內政大臣，而他作為「留歐」支持者，同時也是「疑歐派」人士。對於支持留歐的英國民眾而言，賈偉德更具有聲望，不過他亦是最不受「脫歐派」支持者歡迎的政客。