文翠珊辭職　馬克龍讚有勇氣　特朗普感難過

英國首相文翠珊周五（24日）含淚宣布6月7日下台，各國領袖紛紛向她致意。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）讚揚對方有勇氣，德國總理默克爾（Angela Merkel）表示尊重對方辭職的決定。美國總統特朗普也指，為文翠珊感到難過。

文翠珊：英國首相文翠珊（Theresa May）縱橫英國政壇逾20年，終於在周五（24日）哽咽宣布即將下台。過去沉穩實幹的作風，為她贏得不少口碑。從一名牛津畢業生到銀行員工，文翠珊是如何一步步走上英國相位，又是如何捱過一波又一波的政壇衝擊？

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馬克龍指，已向文翠珊私下發訊息，表達支持，並讚揚對方勇敢面對工作。愛麗舍宮（Elysee Palace）另外也發聲明指，馬克龍已準備好與新任英國首相合作，但強調歐盟原則不變，以歐盟順利運作為首要目標。

德國政府發言人指，默克爾文翠珊辭職的決定表示尊重，提到德國仍希望英國能有序脫歐。默克爾官方發言人稱，二人一直以良好互信的關係共事。

特朗普也表示，為文翠珊感到難過，指自己很喜歡她。

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）發言人指，容克形容文翠珊是「非常勇敢的女人」，提到會以尊重的態度對待下任英國首相，如對待文翠珊一樣，但強調布魯塞爾對脫歐協議的立場不變。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）表示，文翠珊宣布辭職後，已與對方談話，表達感激和尊重；奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）形容文翠珊是有原則和頑強的首相；西班牙政府就指，文翠珊辭職是「壞消息」，因為英國更可能會「硬脫歐」。

（綜合報道）