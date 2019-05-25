英4位現任或前任閣員　表態角逐保守黨黨魁

英國首相文翠珊（Theresa May）周五（24日）宣布6月7日辭任首相，之後會當看守首相，直至其所屬保守黨選出黨魁為止。 迄今已表明有意角逐者，包括外相侯俊偉（Jeremy Hunt）、國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）、前外相約翰遜（Boris Johnson）以及前退休保障大臣麥蔚宜（Esther McVey）。

文翠珊周五（24日）宣布，6月7日將辭任黨主席及首相一職。她會繼續擔任看守首相直至繼任人選出為止。

除了侯俊偉、施達偉、約翰遜及麥蔚宜等，前脫歐事務大臣藍韜文（Dominic Raab）、內政大臣賈偉德（Sajid Javid）都被視為熱門人選。英國廣播公司（BBC）報道，有逾10多人相信在認真考慮加入戰團。當中包括保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）。他在周五辭職，稱正在考慮。

另一位被視為可能加入角逐的就業及退休保障大臣盧綺婷（Amber Rudd）卻表明不會參選，但「將來能與約翰遜再共事」。

英國環境大臣高文浩（Michael Gove）則以當天是首相宣布辭任日期為由，拒絕說明會否參選黨魁。

保守黨領袖預期在7月底可選出新黨魁。議員在直至6月10日一周都可報名參選。每名候選人需有兩位提名人。如有3名或以上的候選人競逐黨魁寶座，保守黨議員會就此投票。每一輪投票都會將最低票數者淘汰，直至剩下2人為止。屆時所有保守黨會員會通過郵寄投票，選出最終順勢成為首相的黨魁。

（綜合報道）