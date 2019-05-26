英競逐保守黨魁增至7人　利雅華及藍韜文加入戰團

英國首相文翠珊（Theresa May）上周五（24日）宣布6月7日辭任黨主席及首相一職後，其所屬的保守黨將選出新黨魁。上周六（25日）再有人表態競逐黨魁一職，包括前下議院領袖利雅華（Andrea Leadsom）及前脫歐事務大臣藍韜文（Dominic Raab），令加入戰團的人增至7人。

外相侯俊偉（Jeremy Hunt）、國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）、前外相約翰遜（Boris Johnson）、前退休保障大臣麥蔚宜（Esther McVey），以及衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）等5人，均已表明有意角逐保守黨黨魁。

支持脫歐的藍韜文表示，不想在無協議的情況下脫歐，惟若歐盟拒絕讓步，他會不得不選擇這一步。

利雅華亦有相近看法，她向《星期日泰晤士報》指出，「為了與歐盟的談判取得成功，你必須準備離場。」

多份英國報章報道，環境大臣高文浩（Michael Gove）預計周日（26日）會宣布角逐競逐黨魁。他上周五以當天是首相宣布辭任日期為由，拒絕說明會否參選黨魁。

保守黨領袖預期在7月底可選出新黨魁。議員在直至6月10日一周都可報名參選。文翠珊會繼續擔任看守首相直至繼任人選出為止。

（路透社）