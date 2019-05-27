【歐洲議會選舉】法國極右政黨居首　愛麗舍宮：感失望

歐洲議會選舉周日（26日）結束，外界關注極右政黨表現。票站調查結果顯示，法國瑪琳勒龐（Marine Le Pen）領導的極右政黨國民聯盟（Rassemblement National）在法國贏得最多選票，壓過總統馬克龍（Emmanuel Macron）的中間派政黨；愛麗舍宮表示，對得票率僅排第二感到失望。

法國輿論研究所（Ifop）票站調查結果顯示，國民聯盟贏得24.0%的選票，壓過馬克龍所屬的共和國前進（La Republique En Marche），後者得票率為22.5%。內政部稍後會公布最終結果。

愛麗舍宮表示，對得票率僅排第二感到失望，但對比以往執政黨在歐洲議會選舉的表現，結果仍不失禮，不認為是選民所作的懲罰。馬克龍辦公室官員表示，總統的目標是要在下半段任期加強推行各項計劃，在政策上沒有改變。

瑪琳勒龐的領軍人物巴爾代拉（Jordan Bardella）向支持者稱，法國人對馬克龍發出非常清楚的信息，同時也教他要謙遜，形容馬克龍和其政治理念均不受歡迎。

法國投票率達52%，比起2014年上屆選舉42%的投票率高，極右政黨擁有廣泛支持的東北和偏遠南部地區投票率尤其高。

（路透社）