【歐洲議會選舉】奧地利反對黨提「不信任動議」　庫爾茨勢下台

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）因受執政盟友、立場極右的自由黨（Freedom Party，FPO）「通俄」醜聞影響，周一（27日）將面臨不信任動議。自由黨表示支持動議，庫爾茨或因此而下台。

儘管庫爾茨所屬的奧地利人民黨（Austrian People's Party）在歐洲議會選舉中獲得34.5%的得票率，但反對黨仍決定對他發動不信任動議。

德國之聲（Deutsche Welle）報道，主要反對黨社會民主黨（Social Democratic Party，SPO）決定對他發動不信任動議。

路透社引述自由黨議員勞赫（Walter Rauch）和拉薩爾（David Lasar）稱，該黨議員召開會議後一致決定支持不信任動議。

奧地利國民議會（Nationalrat，即「下議院」）共有183席，由於社會民主黨和自由黨分別有52和51席，預料不信任動議將輕易獲多數通過，庫爾茨勢將下台。

「奧版通俄門」指的是該國自由黨前黨魁、副總理施特拉赫（Heinz-Christian Strache）5月中被媒體公開一段他於2017年密會一名聲稱是俄羅斯企業大亨姪女的人，以及涉嫌利益輸送的片段。施特拉赫5月18日黯然下台。自由黨與庫爾茨領導的人民黨原本合組執政聯盟。人民黨的庫爾茨認為，時任自由黨秘書長的基克爾（Herbert Kickl）要負責，尋求將他撤職。此舉觸發自由黨閣員不滿，並集體辭職。庫爾茨其後解散執政聯盟，宣布提前大選。

奧地利國會已於維也納時間周一上午10時（香港時間周一下午4時）召開國會特別會議，實際進行不信任案動議的時間，或在維也納時間周一下午過後。

（路透社／德國之聲）