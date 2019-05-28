歐委會主席人選有分歧？　馬克龍與默克爾不咬弦

歐洲議會選舉剛剛塵埃落定，歐盟新一屆領導層，包括歐洲理事會和歐盟執委會主席、歐洲議會議長、歐盟外交與安全政策高級代表，以及歐洲中央銀行總裁等職位的人選問題已經提上議程。 受歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）的邀請，歐盟28國領袖將於當地時間周二（28日）晚上，於布魯塞爾共晉晚餐，商討新一屆歐盟領袖人選的事宜，圖斯克表示，希望能夠於6月提名新一屆歐盟領導人。 歐盟委員會主席人選，則早已是一場沒有硝煙的戰爭。德國總理默克爾（Angela Merkel）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）更是在此議題上不咬弦。

歐委會主席的當選機制

2014年，歐洲議會推出「領前候選人」（Spitzenkandidat）機制，即在歐洲議會選舉前，歐洲各黨派在大選前推舉一名候選人，而在選舉中獲得最多席位的政黨，其提名的候選人將擔任歐盟委員會主席。現任歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）正是在此機制下當選。

實際上，「領前候選人」機制並未寫入《里斯本條約》，不過《里斯本條約》規定，歐洲理事會提名歐盟委員會主席人選時「須考慮歐洲議會選舉的結果，並且經過適當的磋商」，且「領前候選人」需要得到歐洲理事會的認可，因此該機制的執行實際上擁有合法性，但與此同時亦在歐盟內部引發爭議。

現任歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）正是在「領前候選人」機制下當選。（路透社）

馬克龍vs默克爾?

根據此次歐洲議會選舉的結果，歐洲人民黨（EPP）贏得180個議席，雖然遠低於上屆選舉中獲得的221席，但是仍然保留了歐洲議會第一大黨的地位。

因此歐洲人民黨所推舉的德國議會領袖韋伯（Manfred Weber）在「領前候選人」機制下，將擔任新一任歐盟委員會主席。

自1999年以來，歐洲人民黨一直是歐洲議會的最大黨團，其中，默克爾所屬的基民盟（CDU）以及基民盟的姊妹政黨基社盟（CSU）亦是該黨成員。對於歐盟委員會主席的人選，默克爾表示，基民盟、基社盟，以及德國社會民主黨（SPD）將繼續支持「領前候選人」機制。

在「領前候選人」機制下，韋伯（Manfred Weber）將擔任新一任歐盟委員會主席。（路透社）

馬克龍則持反對立場，認為歐盟委員會主席的任命不應存在「自動機制」。而馬克龍的行動亦表明，他正在尋找聯盟，以阻止韋伯自動成為歐委會主席。

當地時間周一（27日），馬克龍與西班牙首相西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）舉行單獨會面，以組成一個進步聯盟（progressive alliance）；除此之外，馬克龍亦將於周二（28日）中午與荷蘭首相呂特（Mark Rutte）、比利時首相米歇爾（Charles Michel）、葡萄牙總理科斯塔（António Costa）以及桑切斯共晉午餐，在28國領袖會議召開之前，為自己爭取籌碼。

（綜合報道）