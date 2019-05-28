【中美貿易戰】國家發改委：別用中國出口稀土製造的產品打壓中國

針對有關稀土會否成為中國對美反制的重要籌碼的問題，國家發改委有關負責人日前回應稱，如果有誰想利用中國出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，那麼「贛南原中央蘇區人民、中國人民都會不高興的」。

內地學者金燦榮將稀土、美國國債和在華美企視為對美三大王牌，中共總書記習近平5月20日視察江西稀土企業，被外界解讀為釋放中美貿易戰中國會打稀土牌信號。

國家發改委有關負責人日前接受內媒採訪，記者提問稱：「有不少輿論認為，當前中美經貿摩擦持續升級，稀土作為中國的優勢戰略資源，可能成為中國對美反制的重要籌碼。請問您如何看待這一觀點？」

該負責人表示，中國是世界第一稀土生產大國，很多發達國家是稀土需求大國。加強稀土資源的開發利用，對中國和整個世界經濟發展都具有積極意義。

負責人表示，所謂「獨柯不成樹，獨樹不成林」，在產業分工高度全球化的今天，沒有協同合作就沒有發展進步。作為世界最大的稀土材料供應國，中國一直秉持開放、協同、共用的方針推動稀土產業發展。

一方面，中國堅持稀土資源優先服務國內需要的原則；另一方面，中國也願意滿足世界各國對於稀土資源的正當需求。中國樂見中國的稀土資源及稀土產品能夠被廣泛用於製造各類先進產品，更好滿足世界各國人民對美好生活的需要。

關於中美經貿摩擦，發改委負責人強調，中美兩國產業鏈高度融合，互補性極強，正所謂合則兩利、鬥則俱傷，貿易戰沒有贏家。「你提出稀土是否會成為中國反制美方無端打壓的反制武器，我可以告訴你的是，如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，那麼我想贛南原中央蘇區人民、中國人民都會不高興的。​​​​」

（綜合報道）