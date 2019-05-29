【中美貿易戰】環球時報：中國以稀土作武器反擊美國是遲早的事

中國官媒《環球時報》主編胡錫進周二（28日）在Twitter上發文，稱中國在認真考慮限制該國對美國出口稀土。國家發改委則指中國作為世界最大的稀土材料供應國，一直秉持開放方針，如果有誰想利用中國出口稀土所制造的產品，反用於遏制打壓中國發展的話，中國人民不會高興。 《環球時報》其後發表社評指，發改委的回應顯然是向美方發出的一個強有力信號，認為如果美國不斷加碼對中國的打壓，中國拿起稀土作武器應該是遲早的事。

中國是世界最大稀土生產國，是美國等西方主要國家最大的稀土進口來源。文章指出，自美國宣布「封殺」華為後，中國可能會限制甚至停止對美出口稀土的猜測就不脛而走，發改委的回應顯然是向美方發出的一個強有力信號。

文章認為，如果美國不斷加碼打壓中國，中國「拿起稀土這個武器應當是遲早的事」。中方很清楚每個國家的工業都處在全球複雜的供應鏈中，中國如果切斷對美稀土供應，會產生複雜的效果，中方的自我損失也不會是零，但它對美方的打擊肯定會更大。美國輿論近日不斷散布中國向美斷供稀土可能「不起作用」和「自傷」的言論，反映美方不希望看到中國打這張牌，因為有關舉動的確會給美方造成壓力。

文章指出，中國並不想升級貿易戰，因為這會造成雙方的彼此消耗。但美方一再採取極端行動，若中國任其胡作非為而不採取報復行動，顯然不符合國際關係的基本邏輯，也不是人們對局勢的期待；而如果貿易戰愈打愈烈，這個責任無疑要由美方來承擔。

中國不會屈服於美國壓力，亦非赤手空拳，希望美方保持克制，因為中方的牌遠沒有打完，而且有決心和意志與美方打到底。

（綜合報道）