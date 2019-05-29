馬克龍質疑韋伯缺實際經驗　另推舉兩人選出任歐盟委員會主席

歐洲議會選舉周日（26日）結束後，各國領袖周二（28日）在布魯塞爾出席峰會，討論新一屆歐盟領導人人選。德國總理默克爾（Angela Merkel）屬意由中間偏右的德國議員韋伯（Manfred Weber）出任歐盟委員會主席，但法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）強調，有關人選必須代表到歐洲選民所要求的新政治計劃，又指希望四個主要職位能夠由兩男兩女出任。

盧森堡前首相、現任歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）任期將於10月31日屆滿。各國領袖期望於6月21日至22日的歐盟峰會上決定下任歐盟委員會主席以及其他三個主要職位的人選，包括歐洲理事會主席、歐盟外交與安全政策高級代表和歐洲中央銀行行長。

默克爾形容峰會「良好和諧」，但指馬克龍必須務實一點，提到推舉韋伯出任歐盟委員會主席的保守派政團歐洲人民黨（European People's Party）仍將會是歐洲議會最大黨團，馬克龍必須考慮到有關因素。韋伯同時獲冰島和克羅地亞支持。

馬克龍指，韋伯缺乏實際經驗，認為來自丹麥的歐盟競爭事務專員維斯特加（Margrethe Vestager）和來自法國的歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）更為合適。盧森堡和斯洛文尼亞也支持維斯特加出任歐盟委員會主席。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）也表態，支持荷蘭前外長、現任歐盟委員會副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）出任歐盟委員會主席。瑞典亦支持蒂默曼斯出任歐盟委員會主席。

（路透社／美聯社）