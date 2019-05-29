博爾頓抵達阿聯酋　與盟友討論地區安全問題

美伊緊張關係加劇之際，美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）周二抵達阿聯酋，預備出席周三（29日）舉行的圓桌會議。博爾頓發布Twitter表示，將討論重要及適時的地區安全問題。

自5月富查伊拉港（ Fujairah Port ）發生油輪襲擊事件後，波斯灣局勢持續緊張。美國及其中東盟友沙特阿拉伯以及阿聯酋指責伊朗策劃襲擊，而伊朗則否認指控。上周五（24日），美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美國將向中東增兵1500人，主要承擔「防禦責任」，引發外界對於美伊爆發衝突的擔憂。

Just landed in the UAE. Looking forward to meeting with our Emirati allies tomorrow to discuss important and timely regional security matters. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 2019年5月28日

伊朗外交部副部長阿拉奇（Abbas Araqchi）周二（28日）訪問卡塔爾首都多哈（Doha）時表示，伊朗準備與海灣阿拉伯國家就不斷持續的緊張局勢進行對話。阿拉奇於周一（27日）開啟海灣國家的訪問行程，出訪阿曼、科威特以及卡塔爾3國。

而沙特阿拉伯將於周四（30日）在麥加舉行2場緊急峰會，討論5月中旬沙特石油設備遭無人機襲擊的事件。

（路透社）