英媒：多名敘利亞外籍ISIS份子　疑被美軍秘密移送到伊拉克

敘利亞在3月宣布成功擊敗極端組織ISIS後，要如何處置在當地被捕的ISIS份子就成為一大難題。路透社周三（29日）報道，指美軍曾在2017年底到2018年期間，秘密移交最少30名涉嫌參與ISIS的外國人至伊拉克法院，由對方決定他們的下場。

路透社引述伊拉克法庭文件、美軍收押記錄、情報及司法部門消息和知情人士等內容，披露最少30名疑似ISIS外國成員被美國支持的敘利亞民主軍（SDF）逮捕後，轉送到伊拉克。當中有3人被伊拉克法院裁定參與ISIS罪名成立，被判處死刑，另外有5人被判終身監禁。有4人向路透社表示自己在獄中被虐待，但有關說法未能證實。

報道指，有8名疑犯在出庭時接受訪問，他們分別來自比利時、法國、德國、澳洲、埃及摩洛哥。他們聲稱被敘利亞民主軍拘捕後，遭到對方及美軍人員盤問，調查他們在ISIS的工作，之後再被送到伊拉克庫爾德地區或約旦的美軍基地內單獨囚禁。

2014年6月30日，敘利亞北部城市拉卡（Raqqa），ISIS奪取了該城控制權，激進份子在街上巡遊，揮動旗幟。（路透社）

該8名被告又提到，起訴書上的認罪聲明都是偽造，其中6人指他們被屈打成招。亦有人表示，美軍曾告訴他們，盤問工作完成後就會將他們遣返本國處理，但最終卻成為伊拉克反恐部門的虐待對象。他們聲稱被虐打、精神虐待、以電棒刺激下體等。不過伊拉克方面否認有關指控，認為他們懂得利用謊言誤導法官，從而達致免被起訴的目的。

美軍主管中東事務的中央司令部拒絕評論有關報道，但承認被敘利亞民主軍扣留的外國ISIS人員問題比較複雜，因此希望其他國家一同承擔起訴等責任，確保這些被捕人士不會再次投身恐怖活動。

（路透社）