英前外相約翰遜因撐脫歐言論涉誤導被法庭傳召

英國威斯敏斯特地方法院（Westminster Magistrates' Court）周三（29日）裁定、被指在2016年及2017年「欺騙、誤導公眾」的英國前外相約翰遜（Boris Johnson）被法庭傳喚出席預審。 事件發生正值英國保守黨陸續有人表態競選黨魁，而脫歐派的約翰遜已宣布參選，亦被視為熱門人選之一。 約翰遜的代表律師指，有關入稟是政治炒作。

這宗私人訴訟是由社運人士鮑爾（Marcus Ball）提出、經費源於眾籌。他向約翰遜興訟，指後者其實知道他所宣揚有關英國向歐盟上交金額數字是錯，以及在其他場合說出正確的數字，也展示出自己知道清楚該如何量化英國對歐盟的貢獻。

已宣布有意角逐保守黨黨魁之位的約翰遜，是脫歐派旗手、曾任外相與倫敦市長一職。他被指身為公職人員涉及3項不當行為。

他2016年出席英國脫歐公投拉票活動時，聲稱英國每周向歐盟上交3.5億英鎊。他2017年在英國大選舉行期間，再度提及這數據。

2016年6月23日英國舉行脫歐公投，52%選民支持「脫歐」，48%選擇「留歐」。

地方法院法官科爾曼（Margot Coleman）稱這個指控尚未獲得證實，但指約翰遜應出庭。她說這意味着約翰遜會被要求在預審時現身，然後案件被裁定是否轉往刑事法庭。英國皇家檢控署（Crown Prosecution Service）如認為繼續處理案件無關公眾利益，可能會介入以及終止有關程序。

這位前外相的代表律師指，這個私人入稟是來自Brexit Justice Limited（社運團體，由鮑爾創辦）的自訴人（Private prosecutor）的 「政治炒作」，為的是削弱英國脫歐公投結果的力量。

（綜合報道）