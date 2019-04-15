福島核電廠第3號反應堆開始移除燃料棒工作

日本福島第一核電廠周一（15日）首次展開第3號反應堆提取燃料棒工程。工作人員正嘗試從燃料池中移除受損的燃料棒，為廢爐作準備。

安倍晉三相隔5年後，在4月14日再度視察福島核電站，但他這次並沒有穿着防護服，直接身穿西裝前往。（美聯社）

東京電力公司周一早上開始，在第3號反應堆開始工程，移除燃料池中含高輻射的燃料棒。在當地時間8時50分，工作人員花了1小時左右成功移除了一根燃料棒，放到距離10米外的運送容器內。

燃料池位置在3號反應堆的最上層，反應堆在2011年的核事故中一度發生蒸氣爆炸。現時反應堆建築物內瓦礫散亂一片，到處充滿輻射。根據資料，第3號反應堆內留有514支已使用的燃料棒，及52支未使用的燃料棒。

延期4年 還有第1、2號反應堆工程未進行

日本福島自2011年核事故後，在反應堆及發電機內遺留了大量已使用或損毀的燃料棒。因考慮沿海及地下水滲漏關係，日本政府必須移除所有遺留的燃料棒，才能正式進行廢爐工程。

2014年4月東京電力成功移除了第4號反應堆內的燃料棒，第3號反應堆原計劃在2015年進行，但因各種原因延期4年至今。現在核電站受損的還有1、2號反應堆，正等待移除工程。

安倍在工程展開前一天到訪

首相安倍晉三在周日（14日）前往福島縣，視察核電站及周邊。安倍稱廢爐作業需要穩步進行，恢復福島安全。

這是安倍相隔5年再次前往核電站視察，但與上次不同的是，安倍未有穿上保護服，分析指這是為反映核事故後清理工作進度，顯示福島已不再如當年般危險。

（日本放送協會／共同社）