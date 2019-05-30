聲稱喝工業漂白劑能醫自閉症　10多書籍遭亞馬遜禁售

亞馬遜（Amazon）公司周二（28日）證實，其網上書店已經移除了10多本書，因為它們沒有科學根據地聲稱一種漂白劑能治療瘧疾和兒童自閉症等疾病，並說明如何自製和服用。醫生和政府部門警告，書中提倡的做法非常危險。

被禁售的書籍均與「神奇礦物溶液」（Miracle Mineral Solution，MMS）有關，此帶有亞氯酸鈉（Sodium Chlorite）成分，這種製劑與檸檬酸混合後會產生二氧化氯（chlorine dioxide），性質相當於工業用漂白劑。發明者亨布爾（Jim Humble）多年來聲稱這種漂白水是「神藥」，能治療愛滋、癌症、糖尿以至任何疾病，甚至創立了一個信奉MMS的宗教。

美國食品和藥物管理局（FDA）警告，飲用這種稀釋漂白水對健康沒有益處，更可能對身體帶來永久傷害。

美國全國廣播公司（NBC）上周二（21日）報道指，許多家長誤信偏方，強逼孩子喝下MMS，還在Facebook私人群組裏交流心得。部分群組有數萬成員，曾有家長分享自己強迫2歲兒子喝二氧化氯的經歷。關注兒童權益的人士潛入群組並收集證據，自2016年起舉報了逾100名父母，惟事件通常不了了之。

亞馬遜、Facebook和YouTube最近幾個月應國會議員和公共衛生倡導者要求，杜絕反疫苗和其他錯誤的健康資訊。Facebook在4月指多個有數千名成員的二氧化氯專頁和群組推廣非法藥物而予以刪除，同月YouTube移除了關於二氧化氯的影片和頻道，指它們鼓吹危險行為。

（全國廣播公司）