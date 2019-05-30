強生被控助長濫用鴉片類藥物　控方傳召藥物過量死者父親

美國俄克拉何馬州政府控告醫療保健產品製造商強生（Johnson & Johnson）妨害公眾，導致鴉片類藥物氾濫，訴訟周二（28日）開庭，控方周三（29日）傳召第一名證人博克斯（Craig Box），他的兒子死於服用過量鴉片類藥物。

博克斯的兒子奧斯汀（Austin Box）去世時僅22歲，是俄克拉何馬大學（University of Oklahoma）的美式足球員。奧斯汀2011年過量服食鴉片類藥物，在朋友家中昏迷後送院不治。

博克斯供稱，他和妻子在兒子死前根本不知道後者有濫藥問題，亦不知道鴉片類藥物這麼普遍和危險。辯方律師奧塔韋（Larry Ottaway）問博克斯，奧斯汀有沒有用過強生旗下藥廠生產的止痛貼Duragesic或止痛藥Nucynta，博克斯則表示不清楚。

控方律師又在庭上播出一名醫生的錄影口供，Russell Portenoy多年來收錢為強生等藥廠擔任講者及顧問，提倡以鴉片類藥物治療長期痛楚。為避免被起訴而同意作供的Russell Portenoy說，藥廠引用他的研究結果時，會省略風險的部分。他最後說：「我的結論是，他們進行市場營銷時沒有考慮實際情況，沒有教育（醫生和病人），沒有（提及）風險，導致不恰當和不安全的處方增加，有份促成公共衛生危機。」

這是美國首宗政府控告藥廠造成鴉片類藥物氾濫的訴訟，目前全美還有2000多宗同類訴訟等待審理。俄州政府本來同時起訴3間大藥廠，惟早前已經與其中2間達成和解協議，因此強生變成唯一被告。

法律界人士什科爾尼克（Hunter Shkolnik）向福克斯商業新聞網站（Fox Business）表示，強生最後很可能也會與俄州政府和解。他說，根據過去經驗，強生傾向與原告正面交戰，但往往落得慘敗下場，因此到了上訴階段，就會開始談判，嘗試和解。

（綜合報道）