特朗普訪英前夕　讚賞約翰遜能做好首相工作

英國首相文翠珊下周五（7日）正式辭職，保守黨多名重量級人馬已宣布競逐黨魁、爭奪相位，包括熱門人選之一的前外相約翰遜（Boris Johnson）。 美國總統特朗普（Donald Trump）訪問英國前夕接受英國《太陽報》訪問。他雖未有公開完全支持約翰遜出任英國首相，但形容對方能夠做好首相的工作。此外特朗普促請其他所有黨魁候選人承諾增加國防開支。

特朗普和約翰遜的「兄弟情」早在英國舉行脫歐公投時成為熱門話題。2016年5月24日，英國布里斯托爾（Bristol）出現一幅特朗普和約翰遜接吻的壁畫，令人想起德國柏林圍牆上前蘇聯領導人勃列日涅夫（Leonid Brezhnev）和東德領導人昂納克（Erich Honecker）接吻的壁畫。（Getty Images）

特朗普在訪問中指，認為今次黨魁選舉十分有趣，指自己有認真研究並清楚了解每位候選人。他認為約翰遜能夠做好首相的工作，坦言自己一直很喜歡他，但未知約翰遜會否成功當選。他亦形容對方是很好而且有才華的人，又指約翰遜對自己和美國一直持正面態度。

特朗普又透露，其他保守黨議員亦有向自己尋求支持，但不包括曾批評美國對伊朗立場的環境大臣高文浩（Michael Gove）。他亦讚揚外相侯俊偉（Jeremy Hunt）承諾增加國防開支。

實際上，與美國保持友好關係對即將脫離歐盟的英國尤其重要，特朗普和約翰遜在脫歐上立場一致，二人的「兄弟情」或對約翰遜有利。不過《電訊報》分析指，約翰遜在環境和伊朗問題未必與特朗普持同樣意見，加上英國人不喜歡美國干涉，特朗普本身亦是具爭議的人物，特朗普的「加持」某程度上是「雙刃劍」。

特朗普下周一至周三（6月2日至4日）首次國事訪問英國，與即將離任的首相文翠珊作「最後道別」，預計二人會重點討論華為問題。

（太陽報／電訊報）