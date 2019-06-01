美正檢視朝鮮「特金會」談判官員被處決報道

撰文：許懿安
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美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周五（5月31日）表示，美國在檢視有關朝鮮處決與越南河內峰會有關的官員的報道。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）亦不評論報道。她說美國正觀察情況。
蓬佩奧周五在德國柏林與該國外長馬斯（Heiko Maas）出席聯合記者會時表示：「對於你（記者）所指的事，我們看過報道……正在盡力查看。我今日沒有任何其他補充。」
韓國《朝鮮日報》5月31日報道，美朝領袖及官員2月27日至28日在越南河內舉行峰會，惟最終無果而終，朝鮮將對美特別代表金赫哲與4名外務省官員被處決。負責籌備峰會的勞動黨統一戰線部部長金英哲則被送往北部慈江道勞動，以及接受思想教育。在河內峰會期間擔任金正恩翻譯的申惠勇也被拘留在政治監獄，因為申惠勇當時犯了一個關鍵的翻譯錯誤，損害了金正恩的威嚴。
朝鮮迄今尚未通過官方媒體回應事件，有人認為《朝鮮日報》的報道可能是真。但需要留意一點的是，韓國媒體以往也曾報道錯誤，例如朝鮮前人民軍總政治局局長黃炳誓被傳已遭處死，但2018年2月16日又被鏡頭捕捉到他有份前往錦繡山太陽宮參拜朝鮮已故朝鮮領袖金正日。
（綜合報道）