美正檢視朝鮮「特金會」談判官員被處決報道

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周五（5月31日）表示，美國在檢視有關朝鮮處決與越南河內峰會有關的官員的報道。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）亦不評論報道。她說美國正觀察情況。

蓬佩奧周五在德國柏林與該國外長馬斯（Heiko Maas）出席聯合記者會時表示：「對於你（記者）所指的事，我們看過報道……正在盡力查看。我今日沒有任何其他補充。」