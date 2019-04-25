日媒：朝鮮疑處決4名外務省官員　為河內特金會失敗問責

日本《亞洲國際新聞社》（Asia Press）周三（24日）報道，朝鮮各地傳出消息，指平壤政府日前處決4名外務省官員，為2月河內第二次美朝峰會談判失敗負責。

《亞洲國際新聞社》報道指，有關消息首先在4月中由多名往來中朝兩國的商人傳出，其後該媒體向朝鮮咸鏡北道的消息人士查證，對方指4名分別是朝鮮駐河內使館人員及外務省官員於4月初被押送到平壤，當局指他們涉嫌收取美國資金，在峰會前向華府披露談判情報，導致會談不歡而散。消息人士又表示，該四名官員在中央黨幹部和人民軍高層面前被處決。

有關傳聞亦在朝鮮北部兩江道惠山市傳出。不過在4月11日舉行的朝鮮勞動黨中央委員會和最高人民會議中，就未有冷落外務省的迹象，因此處決官員的傳聞至今都未能獲得證實。但負責美朝峰會的國務委員會對美特別代表金赫哲，以及統戰部統一策略室室長金聖惠則傳被問責，前者並沒有列入最高人民委員會的當選人名單之中。

對於外務省官員成為「祭旗」目標，《亞洲國際新聞社》認為，朝鮮本來希望在河內美朝峰會達成協議，令美國放寬制裁，改善朝鮮經濟，可惜事與願違，因此朝鮮國內瀰漫一片失望氣氛。平壤當局為了避免領袖金正恩的威望受挫，或可能故意散佈有關傳言轉移視線。

（亞洲國際新聞社／朝鮮日報）