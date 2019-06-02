北京擬「華版黑名單」　中美貿易戰進一步升級？

繼中國宣布將建立「不可靠實體清單」，作為反制美國封殺華為的措施後，聯邦快遞（FedEx）亦成為首個遭有關部門調查的對象。事件反映中美貿易戰升級，及中美關係正進一步惡化的跡象。

美國聯邦快遞被指把4個分別寄自越南及日本的包裹轉送至美國，中國正要求FedEx解釋原因。（路透社）

FedEx把華為4個郵包先後轉送美國事件持續發酵，新華社周六（6月1日）報道FedEx的行為違反中國快遞業的有關法規，指有關部門已決定立案調查。FedEx成為了自中美貿易戰打響以來，首個被中國點名調查的美國企業。

中國建立貿易黑名單

中國商務部周六（6月1日）宣布，將建立「不可靠實體清單」，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供。商務部稱對中國國家安全構成威脅或潛在威脅的外國法人、組織或個人均可列入「不可靠實體清單」。這個不可靠實體清單，實際就是中國的貿易黑名單。

分新認為這是回應美國近日封殺華為，高調宣稱華為危險國際安全的反制措施，而FedEx正好因錯寄事件成為措施中首個調查對象。

中國FedEx總部在上海設立，全中國有400個營運點，顧有9500名員工。其中為配合廣州生產公司基地，FedEx在廣州成為亞洲的重要中轉站。

華為公司內咖啡廳的雜誌架上，正擺放了加拿大電影《美國陷阱》（The American Trap）的中譯版小說。（路透社）

首次明言將針對個別企業實施限制

過去美國在貿易上針對中國，中國亦只透過言語駁斥，或以關稅回應美國加徵的關稅，甚少高調作出限制企業行動。中國歐盟商會主席何墨池（Mats Harborn）表示，這是北京發放的警告信號：「這是我首次看見中國政府會真正針對公司實施反制措施。」

韓國2017年因報署薩德導彈防禦系統，曾遭中國以「限韓令」方式反制，但中國官方至今否認曾對韓國作出反制措施。這次是中國首次明言將以個別企業或團體個人，列入黑名單施予制裁。

分析認為這是中美貿易戰升級，及中美關係正進一步惡化的跡象。

外界期待中美可在6月於日本大阪舉行的二十國集團G20峰會上，就貿易戰談判取得進展。但因美國封殺華為的舉措升級，令人擔心即使兩國舉行峰會，亦將難有突破。