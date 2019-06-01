中國立案調查FedEx把華為包裹運美事件　央視：這是警告

中美貿易戰持續之際，中國電訊設備商華為有多個內部郵寄的包裹，遭聯邦快遞（FedEx）轉運至美國，外界質疑是否故意，FedEx之後道歉並強調只是誤寄。 中國官媒新華社周六（1日）報道，中國有關部門已決定就此立案調查。另一官媒央視周六在《新聞聯播》中表示，聯邦快遞遭調查，對其他違反中國有關法律法規的外國企業、組織和個人將是一個警告。

新華社報道指，FedEx在中國發生未按名址投遞快件的行為，嚴重損害用戶合法權益，已違反中國快遞業的有關法規。中國有關部門已決定立案調查。

央視之後在節目《新聞聯播》中的「國際銳評」指出，作為一家在中國營運數十年的快遞公司，聯邦快遞有義務配合中國有關部門調查，中國有關部門有權力依據調查結果對其作出相應處罰。

「國際銳評」又指，目前中國已建立「不可靠實體」清單制度。聯邦快遞遭調查，對其他違反中國有關法律法規的外國企業、組織和個人將是一個警告。中國歡迎外資企業前來發展，但前提是要遵守中國法律法規、市場規則和契約精神，不能損害中國消費者的正當權益。

FedEx事件：央視《新聞聯播》節目講述中國立案調查Fedex事件。（節目截圖）

寄送中國包裹變轉運美國

在這次FedEx事件中，路透社5月底指出，FedEx把兩件自日本寄送中國的包裹轉運至美國，並試圖把兩件由越南寄往亞洲辦公室的包裹轉送到美國。華為稱包裹內容均是文件，而非技術產品。按華為資料，兩件來自日本的包裹分別在5月19及20日寄出前往中國，但在23日卻因不明理由抵達了美國田納西州的孟菲斯（Memphis）。華為之後指對事件感到驚訝及擔憂，現正檢討與FedEx合作關係。

FedEx發言人之後回應指，包裹是因為誤寄才轉送美國，只是個別事件。發言人稱已與客戶直接聯絡，確保包裹送抵目的地，同時強調並非受到第三方要求改變寄送地點。