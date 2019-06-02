特朗普訪英前夕　建議派法拉奇推動「硬脫歐」

美國總統特朗普（Donald Trump）6月3日起對英國進行3天訪問。他前往英國訪問前接受英國《星期日泰晤士報》訪問。他稱英國應派出脫歐黨領袖法拉奇（Nigel Farage）與歐盟談判，並指英國應拒絕支付脫歐「分手費」，至歐盟滿足英國要求。

特朗普前往英國訪問前接受《星期日泰晤士報》訪問，特朗普在訪問中向英國提出多項「建議」。（路透社）

特朗普在訪問中表示，英國現時還有時間聽從他的建議，以「增加脫歐談判的彈藥」。特朗普主張應派出硬脫歐旗手，脫歐黨領袖法拉奇前往談判，並威脅歐盟拒絕支付脫歐「分手費」，直至歐盟滿足英國要求。

「我才不會付脫歐分手費」

特朗普稱讚法拉奇是一個聰明的人：「我很喜歡法拉奇，但很可惜他們（脫歐談判）沒有把法拉奇包括在內，若法拉奇同席會有更好的結果。」特朗普亦稱若是自己將會不付接近5000萬的脫歐分手費：「那是一個很大的數字，我不會去付。」

特朗普表示若是自己，會讓英國完全脫離歐盟，並稱那「將會是英國極好的機遇」。

在訪問中特朗普亦稱他需要去了解工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn），避免過早把美國敏感資訊與這位「強硬的勞工左翼人士」分享。他同時呼籲郝爾彬應與美國合作，若他「希望英國繼續能享有美國的軍事及情報協助」。

（星期日泰晤士報）