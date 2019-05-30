英國脫歐爭議難了　「糖衣包裝」促談判有用嗎？

英國首相文翠珊（Theresa May）帶着遺憾宣布辭職後，爭奪相位的人數已經增至11人。不管誰最終奪得相位，註定將面臨一條不平坦的道路。《經濟學人》形容，下任首相所面臨的，將會是進入現代社會以來最棘手的問題之一。

文翠珊周二（28日）出席歐盟峰會時表示，未能在任內帶領英國有協議下脫歐感到遺憾。文翠珊指出，脫歐任務由下任首相處理，並且不會評論候選人的脫歐方案，但是她強調，對於英國而言，有協議脫歐才是最佳方式，呼籲各方必須妥協，以讓脫歐協議得以在國會上通過。

且不論英國政壇在脫歐上的四分五裂，保守黨內部的分歧亦愈發嚴重。11位角逐保守黨黨魁的候選人，在「有協議脫歐」與「無協議脫歐」的立場上已頻現爭執。

文翠珊周二（28日）出席歐盟峰會時表示，未能在任內帶領英國有協議下脫歐感到遺憾。（路透社）

有協議vs無協議

諸如前外相約翰遜（Boris Johnson）、前脫歐事務大臣藍韜文（Dominic Raab）以及前退休保障大臣麥蔚宜（Esther McVey）等人皆表示，「有協議或無協議，英國會在10月30日脫歐」。麥蔚宜指出，無謂再浪費時間討論「補底措施」（backstop）或者重新達成拙劣的協議。而保守黨副主席克萊弗利（James Cleverly）則表示，比起無協議脫歐，擱置脫歐才更具有危害性。

外相侯俊偉（Jeremy Hunt）對於硬脫歐派的立場表示批評，認為無協議脫歐等同於政治自殺，表明他將致力於談判更好的脫歐協議。環境大臣高文浩（Michael Gove）亦認為，「有協議」比「無協議」更有利於英國。

前外相約翰遜（Boris Johnson）以強硬脫歐立場著稱。（路透社）

英國下議院議長白高漢（John Bercow）周二（28日）警告，下議院不會任由無協議脫歐的情況發生，表示會繼續留任議長一職，倘若下任首相推行無協議脫歐，必須先通過國會的關卡。

歐盟拒絕重新談判 或可使用「糖衣包裝」？

白高漢此言顯然給保守黨強硬脫歐派敲響警鐘：執行硬脫歐並非如他們想象中容易。若新首相推行無協議脫歐遭國會否決，政府或會面臨國會提出的不信任動議，演變成提前大選或者舉行二次公投的局面。

推行有協議脫歐亦需面臨重重阻礙。歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）周二（28日）再度強調，歐盟不會與英國重啟脫歐協議的談判。對於在競選中提出與歐盟重新磋商的候選人而言，歐盟的表態將令他們的競選諾言備受挑戰。如侯俊偉表示，如若擔任首相，他會整合一隻新的脫歐談判隊伍，主要就愛爾蘭邊界「補底方案」（backstop）與歐盟磋商。

外相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示如若擔任首相，會整合一支新的脫歐談判隊伍。（路透社）

侯俊偉認為，「如果英國採取硬脫歐路線，布魯塞爾亦會給予相應的強硬回應，到時我們會面臨許多困難的選擇」；「實際上，歐盟也想達成協議，畢竟歐盟也不希望在脫歐中糾纏不清」。

雖然歐盟表態拒絕與英國重新談判，但是如果英國新首相欲推行新版協議，按照侯俊偉的思路，其實可以嘗試「以柔克剛」的方法，對協商進行「糖衣包裝」，從而找到與歐盟開啟談判的方式。

（綜合報道）