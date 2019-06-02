【特朗普訪英】臨行批評文翠珊　指倫敦要「非常小心」華為

美國總統特朗普周一（6月）起一連3天訪問英國，臨行前接受一些英國媒體訪問。他談及英國脫歐的「分手費」、華為、暗示支持英國前外相約翰遜（Boris Johnson）當首相，以及批評英國現任首相文翠珊（Theresa May）的表現，他的言論令本已麻煩多多的英國政府更尷尬。

他接受《星期日泰晤士報》訪問時指出：「你知道我們有一個非常重要的情報收集組織（五眼聯盟），跟你們（英國）有緊密的合作，所以你須非常小心。」特朗普表示：「嗯，你（指英國）有其他選擇，而我們站在國家安全立場須非常小心。」

特朗普此番言論猶如對英國發出預告，外界估計他在與文翠珊會面時，會直接對倫敦政府施壓。

他在接受英國《太陽報》訪問（5月31日發布）時批評文翠珊處理脫歐的手法，讓歐盟掌控局面。但他隨後對她表示尊敬，稱她肯定比自己更清楚事實。

這位美國總統在訪問中讚賞英國前外相約翰遜，指他「是一個非常好的人，非常有才華的人。」他雖未有公開完全支持約翰遜出任英國首相，但形容對方能夠做好首相的工作。

特朗普主張應派出「硬脫歐」旗手、脫歐黨（Brexit Party）領袖法拉奇（Nigel Farage）前往談判，並威脅歐盟拒絕支付脫歐「分手費」，直至歐盟滿足英國要求。

（綜合報道）