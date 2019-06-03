隨機殺人卻動機不明　繭居族暴增　80歲50歲同住成日本社會新議題

日本上周傳出兩起和繭居族有關命案，其中川崎縣一名51歲繭居族在住處附近隨機砍殺學童和途人再自殺，震驚日本。幾天後，東京一名退休高官竟拿刀砍死繭居在家長期不工作的44歲兒子，理由是兒子有暴力傾向，可能對住家附近的學童不利。 社福官員擔心，這兩起命案可能使得繭居族遭輿論和民眾貼上標籤，認為他們和暴力犯罪有關，事實上日本有上百萬繭居族，雖然因找不到工作等問題從社會退縮，但並沒有犯罪問題。

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他51歲 持刀隨機砍人再自殺

上月28日（5月），51歲的岩崎隆一在神奈川縣川崎市持刀隨機砍殺途人，造成2人死亡、17人受傷，行凶後自砍頸部自殺。日本共同社報道，岩崎隆一長期深居家中，和外界少有互動。

岩崎隆一與他80多歲的伯父和伯母同住。他的一位親戚曾向該市心理保健暨福利中心諮詢，表示岩崎長期無業，深居家中。但該中心人員並未派員探視岩崎，因為他的伯父伯母說，外人來探視可能會「刺激」他。

岩崎多半待在房間，很少跟伯父伯母談話，他沒有工作，因此伯父伯母會給他一些錢。他伯母會把做好的飯放在冰箱，他會獨自用餐。

沒電腦、手機 作案動機不明

2017年11月，其他親戚聯絡社福單位，希望派員到岩崎家中照護他的伯父伯母，但老夫婦擔心岩崎的反應。川崎市官員前後和老夫婦當面約談和通話共14次，建議老夫婦可以寫封信給他說出他們的憂心，這封信在今年一月由伯母放在岩崎房間門口。

幾日後，岩崎回信：「我自己做飯、洗衣及照顧自己。妳說妳擔心我是個繭居族？什麼意思？」

當地官員說，岩崎小時候父母離異，因此一直跟伯父伯母同住。他很少跟外界聯絡，連電腦和手機都沒有。警方搜查他的房間，也找不到作案動機訊息或遺書。

警方上月29日搜索隨機砍人嫌犯岩崎隆一住處時，媒體在外守候。（美聯社）

日本前高官 殺了44歲繭居兒

幾天後，在東京練馬區，日本農林水産省前事務次官、曾任駐捷克大使的熊澤英昭，1日午後持刀殺死自己44歲長子熊澤英一郎，因此被警方逮捕。警方問訊時，77歲的熊澤英昭表示，因為擔心兒子對附近小學生不利，才會刺死兒子。

日媒報導，1日下午3時30分左右，警方接獲報案指東京練馬區一處民宅有殺人事件，警方趕到現場發現，民宅一樓的和室內，躺著一名被菜刀刺入胸膛的男子，送醫後不治。熊澤英昭行凶後報警自首，遭警方以現行犯逮捕。

曾任日本駐捷克大使的熊澤英昭。（網上圖片）

「生下我就要照顧我到死」

熊澤英昭供稱，兒子已44歲卻一直沒有工作，宅在家裡玩遊戲，每個月花在購買電玩遊戲道具等花費的「課金」超過30萬日圓課金（約2.17萬港元），還向父母叫囂「一個月花的課金比你們賺得還多」、「擅自把我生下來就要負擔起照顧責任到死前最後一秒」。

熊澤英昭說，兒子最近開始抱怨附近小學傳來的聲音很吵，加上兒子本來就有暴力傾向，擔心兒子會跑去小學鬧事，所以才會持刀殺害兒子。

許多人憂心，這兩起案件恐讓外界將繭居和犯罪行為連繫在一起，繭居族和其家屬的支持團體警告媒體和專家避免營造這種印象，這會讓他們更封閉自己。

繭居族暴增 「80歲50歲同住」

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繭居造成問題？家屬抗議媒體

最近，一名80多歲家長向一個名古屋非營利組織諮詢有關繭居近20年的40歲兒子問題。這家人住在一間有陡峭樓梯的老房子，組織成員以安裝樓梯扶手為由，持續拜訪六個月，終於見到這位繭居男子，他隨後在尋找工作時接受協助。

該團體主任山田耿介說：「一個人長時間繭居，親子關係往往會逐漸僵化。像這種案例，第三方需要找一些方法來主動提供支持。」

總部在東京的日本繭居家人協會，專門協助繭居族家屬。祕書長植田理香表示：「繭居族與家屬拒絕協助是很自然的一件事，與其由一個組織獨自解決問題，不如多個團體一起合作。」

在岩崎事件及詳細調查嫌犯生活型態後，許多繭居族和家人擔憂這可能會產生繭居會導致犯罪的印象。

繭居族家人協會上月30日發表聲明：「我們不能斷言嫌犯的繭居行為是造成此案的要素，媒體報導和專家暗示這兩件事情連結的評論只會加深偏見，使繭居族和他們的家人更痛苦。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】