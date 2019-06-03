豬隊友連累16歲少年「食雞」連輸6小時　激到心臟驟停身亡

近年最熱門的一款遊戲《絕地求生》（PUBG）讓人愛不釋手，許多人更是玩到停不下來。而在印度有名16歲少年，因為連續玩6小時遊戲未休息，加上夥拍「豬隊友」而導致一場都沒贏過，少年情緒激動的突然心臟驟停，5月28日送院宣告不治身亡。

根據《News18》報導，16歲少年福爾坎（Furkhan）在5月28日吃完午餐後，開始連續六小時玩「吃雞」遊戲，他與朋友從未取得第一名勝利，少年父親表示「他變得非常激動，並開始對其他玩家大喊大叫」，儘管遊戲途中曾勸過少年停下來休息，他仍沉迷於追求遊戲勝利。

福爾坎妹妹表示，當時哥哥與朋友正在玩絕地求生，哥哥突然大喊兩聲「爆炸吧」，不久就把手機與耳機弄在一旁，嘴裏嚷嚷著「我不要再跟你一起玩了，都怪你，我輸了這場遊戲」，講完就癱倒在床上，家人見狀緊急將少年送往醫院。

醫師表示「我們試圖使用電擊救人，但我們失敗了」。據了解，少年熱愛游泳，心肺功能皆健康，但高漲的情緒可能會導致心臟驟停，根據世界衛生組織（WTO）一份報告顯示，遊戲障礙（Gaming disorder）是玩家們要注意的疾病，只要有遊戲成癮的情形發生，都可能對健康造成負面影響。

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