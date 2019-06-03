【通俄門】佩洛西稱國會將繼續調查　但現時非提出彈劾時機

美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，國會將繼續調查總統特朗普有否違法，並要求他問責。民主黨現時已有30名議員，表態支持彈劾，要求特朗普下台。

就米勒首次就通俄報告發言後，民主黨員要求彈劾特朗普聲音再見高漲。（路透社）

佩洛西在美國加州出席民主黨大會，在討論有關通俄門事件期間，在場議員一度叫喊，要求發動彈劾程序，打斷佩洛西發言。佩洛西發言表示，國會將繼續調查總統特朗普有否違法，並指特朗普將要對事件負責：「不論在國會、法庭或是輿論上。我們將努力達致團結，而不是分裂我們的國家。」

通俄門特別調查官米勒（Robert Muller）在上周二（28日）首次就他的調查報告發表公開聲明，報告指無法證實總統特朗普的競選陣營與俄羅斯合謀干預2016年總統大選，但同時沒有就特朗普有否妨礙司法公正得出結論。米勒的發言引起了部分民主黨人士鼓譟，彈劾特朗普聲音漸高。

有傳媒統計，現時已有21名眾議員及9名參議員支持彈劾。但佩洛西稱現時並非彈劾時機，因參議員支持人數不足，彈劾議案必然會遭否決。

民主黨眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）認同，現時國會無法通過彈劾案。希夫建議民主黨議員應爭取要求米勒到國會作證，他表示現時調查報告仍有問題未有答案，包括美國採取了什麼反間諜措施，及特朗普有否受到俄羅斯的影響而造成傷害。

（綜合報道）