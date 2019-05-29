【中美貿易戰】CNBC：中國難用稀土反擊　班農促特朗普全力打下去

撰文：凌俊賢
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中國國家發改委周二（28日）指出，中國作為世界最大的稀土材料供應國，一直秉持開放方針，如果有誰想利用中國出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國發展的話，中國人民不會高興。《環球時報》其後發表社評稱，中國用稀土作武器反擊美國應該是遲早的事。
美國財經新聞網站CNBC同日指出，中國難以用稀土反擊美國；前白宮顧問班農（Stephen Bannon）上周五（24日）亦指出，特朗普應繼續全力以赴與中國打貿易戰。
CNBC引述布朗兄弟哈里曼公司（Brown Brothers Harriman）外匯策略主管贊特拿（Marc Chandler）指出，美國每年僅入口4000噸稀土，總值1.75億美元，佔中國向全球出口的不足4%。
贊特拿謂，大部分入口的稀土已嵌入技術之中，例如一部電腦內已含有稀土，所以中國難以用稀土反擊美國。他謂中方使用稀土作武器的消息未經證實，而且只是會加重中國負擔。
中國官媒《環球時報》主編胡錫進周二（28日）在Twitter上發文，稱中國在認真考慮限制該國對美國出口稀土。國家發改委表示，中國作為世界最大的稀土材料供應國，一直秉持開放方針，如果有誰想利用中國出口稀土所制造的產品，反用於遏制打壓中國發展的話，中國人民不會高興。
《環球時報》其後發表社評稱，發改委的回應顯然是向美方發出的一個強有力信號，認為如果美國不斷加碼對中國的打壓，中國拿起稀土作武器應該是遲早的事。
（綜合報道）