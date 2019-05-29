【中美貿易戰】CNBC：中國難用稀土反擊　班農促特朗普全力打下去

中國國家發改委周二（28日）指出，中國作為世界最大的稀土材料供應國，一直秉持開放方針，如果有誰想利用中國出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國發展的話，中國人民不會高興。《環球時報》其後發表社評稱，中國用稀土作武器反擊美國應該是遲早的事。

美國財經新聞網站CNBC同日指出，中國難以用稀土反擊美國；前白宮顧問班農（Stephen Bannon）上周五（24日）亦指出，特朗普應繼續全力以赴與中國打貿易戰。