英教師工餘賣二手書月賺逾3萬元　大方分享致富攻略

英國一名26歲老師斯托特（Elliott Stoutt）工餘在網上銷售二手書，一年竟能賺進4.2萬英鎊（約42萬港元），還大方在Instagram上分享自己的「發達秘笈」。

斯托特現任中學體育主任，每周花十小時在亞馬遜平台上經營網路二手書的生意。他一開始先從桌上遊戲賣起，以40鎊（約397港元）價錢轉賣2.5鎊（約24.8港元）入貨的約克郡特別版大富翁遊戲。後來發現賣舊書賺更多，開始每周六到慈善店家和二手店尋書，甚至也在網路收購便宜貨。

已經賣了兩年二手書的斯托特表示，自己是受到企業家分享的經商秘訣啟發，與其花時間看電視、上社交平台，不如好好運用時間，自此開始賣舊書的旅程。

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斯托特表示，「掃視書架上的書，說不定你會找到未琢磨的鑽石，一本可以改變一整天的書，但特別要留意學術、攝影、美術、歷史、烹飪和小眾書籍」。

斯托特也提醒，書籍總類約六千萬種，他的目標是鎖定每類別中前1%的熱賣書籍。他坦言，自己一開始也曾犯過錯，幾乎每次見到便宜二手書就會收購，沒有理會有多少人正在二手市場放售同一本書，「我最初以為應該大量收購，期望可以高價轉售，有數千本書就可賺上數千英鎊吧？結論是錯的，我受到了教訓，需支付擺上12個月長期存倉的費用」。

斯托特表示，開Instagram帳號可用來追蹤業內其他賣家，吸收他人的經驗，在二手書行業摸索至今，他每個月花大約400英鎊買書，「它們有時成本很低，（書的）投資回報率是最好的」。此外，他也撰寫教學電子書，分享自己45個賺錢的成功小秘訣。

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