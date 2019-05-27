黑澀會「丫頭」一招致富收入過百萬！喪開16間鋪賺到笑

丫頭（詹子晴）經營副業有成，她目前共擁6家餐飲品牌，除了台式飲料，還有餐酒館、燒肉、日本料理、咖哩飯和酒吧，她自謙副業成功單純就是天時地利人和，就像藝人會紅需要機運一樣，外傳她靠副業月收就破百萬（台幣），她喊冤：「沒有那麼多啦！我承認月營收有到百萬，但一個月養員工就要80幾萬，還要扣掉店租水電，寫我月賺百萬我真的很悶。」

她當初擔心走演藝圈沒辦法一輩子，才為自己找後路投資餐飲業，「選餐飲是因為要是哪天我窮到沒收入，那我起碼還有地方可以吃飯，不用餓肚子。」沒想到竟走到今天的規模，連她自己都沒料到，「開店的時候，我就一直告訴自己，可能1年就倒了吧，就習慣往最壞的方向想，所以能做到這樣，我都覺得很意外。」

丫頭於中環宣傳「不要對我尖叫」新店開張時與粉絲親民合照。（丫頭@IG）

她直接管轄的員工有20幾人，年紀都比她大，她說創業以來最後悔的事就是沒多念點書，「當我開始做生意以後，我最想做的事就是回學校念書，我以前應該念商學院才對。」她只能靠多聽講座或多看財經雜誌補強，「我也會請教會計怎麼看報表，因為我在飲料店主要負責財務，我就每天去煩會計。」但她有慧根，如今看報表已經難不倒她。

她副業忙，自嘲很怕會累到早死，但她也捨不得放棄演藝圈，「以前一直被罵做作會覺得辛苦，但現在觀眾比較能接受我，上節目就很開心，比以前有成就感。」她和男友王惟立感情穩定，問她何時打算結婚？她甜笑「我還是想先拚事業再說，他說過會等我一輩子。」看來小倆口早就已認定彼此。

點圖看更多丫頭詹子晴美照▼

+ 27 + 26 + 25

延伸閱讀：

YG娛樂社長遭爆性招待富豪 梁鉉錫回應了！

艾瑪華森有新歡？被爆戀上「天后的弟弟」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】