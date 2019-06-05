澳洲廣播公司疑披露機密遭搜查　「阿富汗檔案」報道揭發了甚麼？

「新聞自由」賦予傳媒採訪、編輯及報道的獨立及自由，好讓媒體報道真相、監察政府、揭露社會不公。但澳洲警方周三（5日）以披露機密為由搜查澳洲廣播公司（ABC）位於悉尼的總部。警方的行動據指是針對ABC記者2017年一系列報道，當中涉及澳洲軍人在阿富汗的不法殺人以及不當行為。 外界質疑警方在兩年後作出搜查是打壓新聞自由，並批評當局處理手法不公。究竟有關報道的內容有多敏感？當地警方的做法又有沒有問題？

ABC遭搜查：警方的搜查與2017年7月11日ABC發布的「阿富汗檔案」報道有關，報道詳述澳洲特種部隊在阿富汗的不法殺人以及不當行為。（ABC）

澳洲警方連日高調針對傳媒，繼周二（4日）搜查一名記者的住所後，周三（5日）的搜查令（5日）針對ABC記者奧克（Dan Oakes）及克拉克（Sam Clark），以及新聞總監莫里斯（Gaven Morris）。ABC指出，警方的行動是針對3人的電郵，以及該公司2016年4月至2017年7月的數據。

警方透露，當局在2017年7月11日收到軍方及時任國防部長的個案轉介，指控ABC涉嫌披露機密。當日ABC發布名為「阿富汗檔案」（The Afghan Files）的一系列偵查報道，詳述澳洲特種部隊在阿富汗的不法殺人以及不當行為，包括殺害無辜的男子及兒童。

ABC遭搜查：「阿富汗檔案」全部基於ABC所取得的數百頁國防部文件，除了報道澳洲軍人在阿富汗的十多宗不當行為，亦披露部隊之間的深層次分歧。（法新社）

「阿富汗檔案」揭軍方惡行

該系列報道由7篇故事組成，全部基於ABC所取得的數百頁國防部文件，有關文件註明「僅供澳洲參考」（Australian Eyes Only），相信是局方機密。

文件大部分都是關於澳洲軍人2009年至2013年期間，在阿富汗的十多宗不當行為報告，當中至少兩宗案件正在調查，涉及2013年9月的非法殺人事件。

其他文件就提及在當地服役軍人的種種問題，當中包括部隊之間的深層次分歧、價值觀問題、根深蒂固的「戰士文化」、「組織文化」，以及軍官對不良行為視而不見等。以下是其中兩篇報道的摘要：

ABC遭搜查：警方的搜查與2017年7月11日ABC發布的「阿富汗檔案」報道有關，文件大部分都是關於澳洲軍人2009年至2013年期間，在阿富汗的十多宗不當行為報告，當中至少兩宗案件正在調查，涉及2013年9月的非法殺人事件。（法新社）

《非法殺害手無寸鐵阿富汗民眾》 報道整合2009年至2013年期間10宗涉嫌非法殺人的案件摘要及調查結果，大部分是從未公開，當中包括：直升機空襲誤殺男童、手無寸鐵的平民被槍殺等。 其中一宗案件，特種部隊在無足夠證據下射殺平民阿扎迪（Bismillah Azadi），藏在他旁邊被窩下的6歲兒子亦中彈身亡。軍方及後僅向死者家屬支付1500美元了事。

《審訊、槍擊、沒有證人》 報道針對一宗正在調查的非法殺人事件，案中軍人涉嫌在與被拘捕男子獨處時將其殺害。軍方指揮官更一度拒絕調查人員檢查武器，並發生衝突。涉事指揮官因涉嫌阻撓調查而遭內部調查；被拘留者的死亡調查則至今仍未被公開披露。

ABC遭搜查：「阿富汗檔案」揭發，澳洲特種部隊在行動中射殺一名手無寸鐵的平民及誤殺其兒子，軍方及後僅向死者家屬支付1500美元了事。（法新社）

警方遭質疑打壓新聞自由

警方強調周二與周三的行動無關；ABC就質疑國營廣播公司被如此搜查，情況很不尋常，並強調會支持旗下記者，以及保護資料來源，並無畏無懼地報道涉及明確公眾利益的事情。

警方連日的搜查及處理手法引起不少爭議，當地記者工會對搜查傳媒變得正常化感到不安，擔心會讓傳媒噤聲，打壓公眾知情權。另一方面，搜查令賦予警方可以在被搜查的電腦內「添加、複製、刪除或更改」資料，讓不少人擔心警權過大。

根據澳洲法律，政府人員披露機密或秘密信息屬違法行為。警方有權調查洩密事件，並搜查傳媒機構；但法例同時保障記者不必披露消息來源，除非法庭認為披露消息來源的公眾利益大於任何不利影響。

但問題是，既然事關國家安全，為何要在兩年後才搜查涉事傳媒機構？當局就此並無作任何解釋。

ABC遭搜查：澳洲警方周三（5日）以披露機密為由搜查澳洲廣播公司（ABC）位於悉尼的總部，公司質疑國營廣播公司被如此搜查，情況很不尋常。（法新社）

（綜合報道）