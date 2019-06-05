習近平率千人代表團訪俄細節　簽30份文件發表重要聲明

北京時間6月5日，中國國家主席習近平啟程前往俄羅斯進行訪問。克里姆林宮公開更多訪問期間活動信息，其中包括兩國元首將簽署或見證簽署一攬子聯合文件，發表重要聲明。

綜合媒體6月5日報道，習近平6月5日乘專機離開北京，對俄羅斯進行國事訪問並出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇。

中國官方公開消息提到，陪同習近平出訪的有：中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外交部長王毅，全國政協副主席、國家發展和改革委員會主任何立峰等。

俄羅斯媒體稱，習近平這次訪俄聲勢很大，中國代表團的人數達到1,000人，包括商界巨頭、媒體負責人、許多地方領導人。

根據克里姆林宮公開消息，習近平將首先抵達莫斯科，然後前往聖彼得堡。兩國領導人還將出席俄中建交70周年慶祝活動。

6月5日，中俄兩國元首將在莫斯科舉行最高級別會晤，探討如何進一步深化俄中全面戰略協作夥伴關係。（路透社）

6月5日，兩國元首將在莫斯科舉行最高級別會晤，探討如何進一步深化俄中全面戰略協作夥伴關係。重點討論大型經濟項目和人道主義計劃的實施問題。雙方還計劃就國際地區熱點問題交換意見，包括朝鮮半島局勢、伊朗核協議、敘利亞、委內瑞拉局勢以及俄中與包括美國在內西方大國關係問題。

會晤結束後，兩國元首將簽署或見證簽署一攬子數量可觀的政府間文件和商業文件，約30份。將簽署關於推動俄中全面戰略協作夥伴關係邁入新時代以及加強現代戰略穩定的聯合聲明。6月5日晚，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和習近平將出席俄中建交70周年慶祝活動。

6月6日至6月7日，習近平將作為嘉賓出席聖彼得堡國際經濟論壇活動。活動期間，中俄領導人亦將出席第二屆中俄能源商務論壇。俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，「雙方領導人屆時將和第二屆俄中能源商務論壇與會者會面。超過50名俄羅斯企業高管和約60名中國企業高管將參會」。

據美國之音報道，主辦方為了抬高這次活動規格，將在涅瓦河畔的一處前貴族宅邸舉辦大型酒會，那裡距離前沙皇冬宮僅有幾步之遙，並專門借來冬宮艾爾米塔什博物館的一些古董展品裝飾酒會。

習近平和普京將前往莫斯科動物園，參加熊貓館的開館儀式。（Getty Images）

此外，習近平和普京將前往莫斯科動物園，參加熊貓館的開館儀式。來自中國的兩隻大熊貓5月初已經抵達莫斯科動物園。兩國還將在莫斯科舉辦一部宣傳中國的大型紀錄片的發行放映儀式，該紀錄片由今日俄羅斯傳媒集團與中國合作拍攝。

出訪前，習近平6月4日接受了俄羅斯主流媒體俄羅斯塔斯社、《俄羅斯報》聯合採訪。稱中俄全面戰略協作夥伴關係處於歷史最好時期。兩國政治互信牢固，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。強調中國完全有條件、有能力、有信心應對各種風險挑戰。