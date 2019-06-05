習近平乘專機抵達俄羅斯　展開國事訪問行程

國家主席習近平周三（6月5日）乘坐專機抵達俄羅斯首都莫斯科伏努科沃專機機場，開始對俄羅斯進行國事訪問。

國家主席習近平應俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的邀請，周三（5日）至周五（7日）對俄羅斯進行為期3天的國事訪問。中國外交部表示，兩國元首會晤期間將簽署2份重要政治成果文件，同時見證雙方有關部門簽署多份各領域的合作文件。

俄羅斯媒體稱，習近平這次訪俄聲勢很大，中國代表團的人數達到1,000人，包括商界巨頭、媒體負責人、許多地方領導人。

習近平在訪俄前夕接受俄羅斯主流媒體俄羅斯塔斯社（TASS）、《俄羅斯報》（Rossiyskaya Gazeta）聯合採訪，其中談到對中國經濟前景的看法。習近平表示，穩中向好、長期向好是中國經濟沒有改變也不會改變的大趨勢。中國經濟平穩健康可持續發展具備充足支撐條件，中國完全有條件、有能力、有信心應對各種風險挑戰。

據克里姆林宮新聞局報道，中俄兩國元首周三將在莫斯科舉行高級別會晤，重點討論大型經濟項目以及人道主義計劃的實施問題、就國際地區熱點問題交換雙方意見，探討如何進一步深化中俄全面戰略協作夥伴關係。會晤結束後，兩國元首將簽署或見證簽署批政府間文件和商業文件，約30份。周三晚上，習近平與普京將出席中俄建交70周年慶祝活動。

習近平訪俄期間，將出席第23屆聖彼得堡國際經濟論壇（St. Petersburg International Economic Forum），在論壇全會致辭，闡述中方在可持續發展領域的重要主張、倡導多邊主義，完善全球治理。