特朗普向墨西哥發關稅炮彈　共和黨參院領袖：沒多少支持

美國總統特朗普（Donald Trump）因不滿墨西哥處理移民問題不力，威脅下周一（10日）起對墨西哥所有出口美國貨品加徵5%關稅。特朗普的決定惹來共和黨內部批評，參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）也表示方案不太獲支持。

在英國國事訪問的特朗普稱，預料下周對墨西哥生效的第一輪關稅將如期實施。他警告眾議院內的共和黨員不要試圖阻止，「我不認為他們會這樣做。我想如果他們這樣做，那就太愚蠢了」。

聯邦參議院共和黨人周三（4日）參與一場閉門午餐會，聽取白宮官員解釋有關對墨西哥徵稅的立場。《紐約時報》報道指，共和黨參議員對此感到憤怒，報道又引述知情人士稱，參議員克魯茲（Ted Cruz）向白宮官員警告：「你不會聽到一句贊成。」

參院共和黨麥康奈爾在午餐會後稱：「在我的會議內沒有多少人支持這關稅，這是肯定的。」另一名參議員約翰遜（Ron Johnson）表示，「白宮需要擔心面對另一次的反對投票……不只我一人這樣說」。

與此同時，墨西哥外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）將與美國副總統彭斯（Mike Pence）會面，預料將對白宮施壓，表示其在遏阻移民方面已做得夠多，期望避免遭加徵關稅。

（綜合報道）