墨西哥官員將晤彭斯　力促美國撤銷加稅

墨西哥外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）將出席美國副總統彭斯（Mike Pence）周三（6月5日）下午在華盛頓主持的會議。 墨西哥官員料將對白宮施壓，表示其在遏阻移民方面已做得夠多，足以避免被加徵關稅。 正在訪問英國的美國總統特朗普（Donald Trump）周三表示，看來預期下周生效的第一輪關稅會如期實施。

美國總統特朗普自2016年參選時已表明要在美墨邊境興建圍牆，上任後又企圖推出禁止一些穆斯林國家民眾入境，然而這些移民政策推進進度乏善可陳。特朗普在這個背景下，上周四（5月30日）突然宣布，除非墨西哥阻止湧往邊境的移民，自下周一（10日）起對墨西哥所有出口美國貨品加徵5%關稅，並每個月上調稅率，到10月1日達25%，直至身在墨西哥邊境的非法移民停止湧往美國為止。

預料墨西哥代表團會試着對白宮表示，該國有採取行動阻止移民，每天被捕的移民人數已較1年前多1倍。

墨西哥外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）指出，加徵關稅或是取消對中美洲國家的援助都會有反效果，也不會阻止到移民湧至。墨西哥總統奧夫拉多爾（Lopez Obrador）已不止一次說過，他想說服華府以投資中美洲創造就業以及加快經濟計劃來解決這個問題。

來自洪都拉斯及厄瓜多爾等國家愈來愈多民眾因本國經濟問題或暴力問題，紛紛北上到美國尋求庇護，希望改善生活。

奧夫拉多爾面對美國強勢施壓，似乎有意順應對方。他上周六（1日）曾暗示，墨西哥可加強控制湧往美墨邊境的多國移民，以讓特朗普撤除加稅的威脅。他還表示，預計在美國時間周三下午舉行的會談將取得「良好的結果」並達成協議。

（綜合報道）