英法紀念諾曼第登陸75周年　各國承諾阻止世界大戰重演

英國和法國周三（5日）分別舉行活動，紀念二戰轉捩點「諾曼第登陸日」（D-Day）75周年。出席活動的16個國家發表聯合聲明，承諾不會重演衝突帶來難以想像的恐怖，致力攜手和平化解國際緊張關係。

諾曼第登陸75周年：97歲賴斯（Tom Rice）乘坐C-47運輸機，周三再度空降法國卡朗唐（Carentan），重演75年前登陸場面。（美聯社）

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在樸茨茅夫（Portsmouth）主持紀念活動。多國領袖包括到訪英國的美國總統特朗普均有出席。播放有關登陸諾曼第的影片後，當年參與戰役的老兵在台上接受致意。英女王指，在戰爭中失去生命的人，他們的英勇、勇氣和犧牲不會被遺忘，並代表全國和整個自由世界，向所有人說多謝。

曾參與搶灘作戰的老兵亦重演登陸諾曼第的場面。97歲賴斯（Tom Rice）乘坐C-47運輸機，周三再度空降法國卡朗唐（Carentan）。75年前，賴斯與其他美國101空降師（Airborne Division）成員，降落諾曼第，打擾納粹德軍部署，掩護登陸的盟軍。賴斯形容，今次的降落很完美，甚至想再來一次。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）出席紀念活動後，轉到港口城市卡昂（Caen），悼念監獄大屠殺的死難者。當年盟軍轟炸卡昂後，納粹德國的秘密國家警察（Gestapo）決定將監獄內無法運往東面集中營的反抗軍全部殺死。

馬克龍周四（6日）與英國首相文翠珊在濱海韋爾（Ver-sur-Mer）主持紀念儀式，同日稍後與特朗普在濱海科勒維爾（Colleville-sur-Mer）主持另一儀式。

（路透社／美聯社）