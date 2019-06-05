【習近平訪俄】到訪克里姆林宮會談　普京：中俄關係歷來最好

中國國家主席習近平周三（5日）國事訪問俄羅斯，他當天抵達大克里姆林宮，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在現場迎接，俄羅斯媒體報道，兩人展開了會談，討論中俄關係、西方大國關係、朝鮮半島局勢等問題。普京當天表示，中俄關係達到前所未有的高度。 新華社報道，中俄元首決定把兩國關係提升為「新時代中俄全面戰略協作夥伴關係」。

習近平訪俄：習近平（左）到訪克里姆林宮與普京（右）會談。（路透社）

俄羅斯衛星通訊社引述普京指，中俄關係達到前所未有的高度，有效地確保兩國人民合作，利用所有競爭優勢實現全面發展。

這位俄羅斯總統又表示，中國領導人對俄羅斯的國事訪問，迎來兩國建交70週年的歷史時刻，他回憶指，蘇聯早在宣佈成立後的第二天，就承認中華人民共和國。

俄羅斯衛星通訊社報道，習近平當天較早前登上大克里姆林宮的主樓梯，與前來迎接的普京在聖喬治廳會面。兩人熱情地互相致意及交談，再前往聖凱瑟琳勳章大廳，先開始小範圍的會談，然後兩人會再移步到亞歷山大大廳，與兩國代表團一起參加擴大範圍的會晤。

習近平訪俄：俄羅斯為習近平舉行歡迎儀式。（路透社）

會談討論國際局勢與能源等問題

俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，兩國元首將討論朝鮮半島局勢問題，還有敘利亞局勢、委內瑞拉局勢、中俄關係以及包括美國在內的西方大國關係問題。兩人又會關注能源問題，討論關於飛機的聯合項目和伊朗核協議等。

他又指，除會談外，領導人還會出席招待會，晚上參加慶祝中俄建交70週年的盛大晚會。

駐華大使：雙方將簽署重要文件

俄羅斯駐華大使安德烈∙傑尼索夫表示，習近平訪俄期間，雙方計劃簽署涉及兩國長期合作新方向的重要文件，大部分將在莫斯科簽署。他稱，雙方正在起草兩份國家領導人聲明和一系列文件。在商業協議方面，他指數量將達到數十份，最重要的文件將在兩國領導人出席情況下簽署。

習近平的俄羅斯之旅將由周三（5日）持續至周五（7日），出席第23屆聖彼得堡國際經濟論壇。俄羅斯衛星通訊社引述消息指，在習近平的行程中，將與普京參觀莫斯科動物園，並出席熊貓館的開放儀式。

（路透社 / 俄羅斯衛星通訊社）