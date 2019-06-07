習近平與普京在聖彼得堡會晤　強調深化戰略合作

中國國家主席習近平繼續訪問俄羅斯行程，周四（6日）在聖彼得堡（Saint Petersburg）再次與俄羅斯總統普京會面。習近平強調，雙方要深化戰略合作，維護世界和平、安全與穩定。

普京邀請習近平共同乘船遊覽涅瓦河（Neva River）。普京歡迎習近平再次到訪他的家鄉，並向習近平介紹聖彼得堡的風土人情和沿途建築。習近平表示，聖彼得堡景色優美，文化藝術氛圍濃厚，形容這片文明沃土孕育培養了大批傑出人物，是俄羅斯和俄羅斯人民的驕傲。

兩國元首一邊欣賞著沿岸風光，一邊暢談這座古老城市的歷史和今天，一致同意要促進中俄人文交流，加深兩國人民相互了解和友誼。普京歡迎更多的中國遊客來俄羅斯及聖彼得堡。

隨後，兩國元首來到冬宮（Winter Palace）繼續長談，就當前國際形勢及重大國際和地區問題進一步深入交換意見。

習近平強調，當前，中俄兩國都處在國家發展、民族復興的重要歷史階段。在當前形勢下，雙方要深化戰略協作，這不僅是為了維護中俄兩國的利益，更是為了捍衛基本的國際準則和國際道義，維護世界和平、安全與穩定。

普京表示，國際形勢越是複雜多變，俄中兩國越要鞏固和深化政治互信，加強在國際事務中的協調協作，維護國際法和國際關係基本準則。

（新華社）