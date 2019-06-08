美墨發表共同宣言　擴大計劃遣送難民至墨西哥

美國總統特朗普周五（7日）宣布，與墨西哥就非法移民問題達成協議，宣布暫緩徵收關稅。美國國務院隨後發放《美墨共同宣言》（U.S.-Mexico Joint Declaration），美方指會擴大遣送難民計劃，將難民送返墨西哥等待批出申請，而墨西哥亦同意增派國民警衛隊到全國各地。

美國會即時擴大現有的《移民保護協議》（Migrant Protection Protocols）至整個南部邊境，意味所有越過南部邊境到美國申請難民庇護的人，將被遣送至墨西哥，等待批出申請。墨西哥將基於人道原因容許難民留在境內，並向他們提供職位、醫療保障和教育。美國承諾加快批出庇護申請。

墨西哥同意加強執法，阻止非法移民，包括派駐國民警衛隊到全國各地，特別是南部邊境。墨西哥亦會採取果斷行動，打擊人口販賣組織，以及其非法金融和運輸網絡。美墨承諾加強雙邊合作，包括共享資訊和協調行動，保護共同邊界。

宣言提到，兩國將繼續討論非法移民問題，如措施成效未如預期，將採取進一步行動，並將於90日內公布。

墨西哥外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）指，將於下周一（10日）起部署國民警衛隊到南部接釀危地馬拉的邊境。

（路透社／美聯社）